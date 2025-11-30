Jeličić: Subota popodne, Split, sunce i očajni nogomet. Gledao sam utakmicu jer mi je to posao

Garcia kaže da su kontrolirali Varaždin, a Šafarić da su limitirali Hajduk. Tako da ja ne znam tko je tu što napravio. A uz dužno poštovanje, do 70. minute to je bila očajna nogometna predstava, potpuno je iskren bio Joško Jeličić u emisiji Studio HNL koja se emitira na programu MaxSporta.

Jeličić se uz voditeljicu Valentinu Miletić i Hrvoja Vejića osvrnuo na događaje iz 15. kola HNL-a, a bivši "vatreni" posebno je dojmljiv bio tijekom komentiranja Hajduka.

- Garcia kaže da su kontrolirali Varaždin, a Šafarić da su limitirali Hajduk. Tako da ja ne znam tko je tu što napravio. A uz dužno poštovanje, do 70. minute to je bila očajna nogometna predstava- Pogotovo jer je bila subota popodne, Split, sunce... Morao sam to gledati jer mi je posao - rekao je i nastavio....

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Uvijek pokušavam naći nešto pozitivno, a u ovoj utakmici, osim par tranzicija Varaždina... Duvnjakov gol neću računati, to je vjerojatno najljepši gol kojeg sam vidio u HNL-u. Hajduk je bio bezidejan s tri slična vezna igrača, nije bilo Pukštasa... Hajduk je jako teško dolazio do prostora i ulazio u završnicu. Imao je stativu Rebića, ali nisam vidio da se itko nametnuo i kontrolirao na toj utakmici.

Komentirao je i isključenje Boršića.

- Napravio bih kompilaciju glupih isključenja i penala ove sezone. Emisija je prekratka da bi se sve prikazalo. Pogotovo jer se to zna dogoditi preiskusnim igračima. Boršić je pametan igrač, jednostavno je nedopustivo da radi takav prekršaj 70 metara od gola. A na Poljudu je bilo sve, samo ne dobar nogomet.