Jelavić: Hajduk nas je potukao. Suđenje? Najmanji je problem

Nikica Jelavić nije uspio iznenaditi Hajduk u Zagrebu. Doduše, povela je Lokomotiva u ranoj fazi utakmice, ali nakon toga je to bio prilično jednosmjeran dvoboj. Splićani su pobijedili 3-1.

- Nisam zadovoljan kako smo igrali i izgledali, Hajduk nas je potukao u svim elementima igre. Čestitke Hajduku, danas je bio puno bolji. Na poluvremenu smo Katića vadili kad je imao žuti karton da ne bi dobio drugi, ali nismo dobili što smo htjeli, Hajduk je bio brži i bolji tehnički u svim dijelovima, mi smo kasnili u duelima i nismo se držali stvari koje smo pripremali cijeli tjedan. To je sve skupa izgledalo loše, Hajduk je limitirao našu gradnju igre gdje smo puno griješili - rekao je trener Lokomotive za MAXSport.

- Imali smo tu stativu, ali nismo zaslužili ništa drugo, na kraju smo i dobro prošli. To je činjenica.

Slijedi Dinamo kojega je već pobijedio ove sezone, a Lokomotiva je osma, sa šest bodova više od Osijeka.

- Situacija trenutačno nije najbolja, ali ne bih rekao da je kritična. Na realnoj smo poziciji, nama je cilj ostati u ligi, a sve više od toga je dobro.

Sudačke procjene Matea Ercega, mogući crveni karton za Bambu i faul Ante Rebića prije drugog gola, nije htio komentirati.

- Neću komentirati, neka se time bave ljudi kojim se bave. Neću dobiti ništa, taj drugi gol je meni najmanji problem u svemu ovome - rekao je Jelavić.

- Hajduk je bio bolji od prve do zadnje minute. Imali smo dosta loših odluka igrača u ovoj utakmici, djelovali smo jako loše u svim segmentima, jednostavno je Hajduk bio brži i tehnički dotjeraniji, mogu im samo čestitati. Situacija nam nije bajna, ali ne bih rekao niti da je situacija kritična. Glavni cilj nam je ostanak u ligi, zasad ispunjavamo te neke naše norme, a sve više od toga bit će plus. Nadam se da ćemo uskoro krenuti s pobjedama. Što se tiče Dinama u zadnjem kolu prije stanke, bit će sigurno drugačija priprema nego za Hajduk. Moramo ih pokušati iznenaditi, pa da na pauzu možemo otići kako treba - rekao je na konferenciji za medije.

Tko će osvojiti titulu, Hajduk ili Dinamo?

- Gledamo isključivo svoje korake. Bilo je očekivano da će to biti borba Dinama i Hajduka od početka sezone. Vjerujem da će biti zanimljivo do kraja, ali prerano je govoriti o bilo čemu - zaključio je Jelavić.