TRENER LOKOMOTIVE

Jelavić nakon poraza: Došli smo s bahatim stavom, bili su bolji

Piše Jakov Drobnjak,
Koprivnica: Susret Slaven Belupa i Lokomotive u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Možda bi nas malo diglo da smo zabili. Stigli smo ovdje sa sedam bodova u tri utakmice i možda smo malo ušli podcjenjivački, što me iznenadilo jer to dečki nisu pokazali kroz tjedan na treninzima, rekao je Jelavić

Slaven Belupo pobijedio je Lokomotivu 2-0 na otvaranju 22. kola HNL-a. Strijelci za domaće bili su Ljuban Crepulja iz penala i Leonard Žuta iz slobodnog udarca. Tako je Slaven prekinuo crni niz, a Lokomotiva prekinula onaj pozitivan. Trener Nikica Jelavić komentirao je utakmicu.

Koprivnica: Susret Slaven Belupa i Lokomotive u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Čestitke Slaven Belupu na zasluženoj pobjedi, bili su bolji od prve minute. Da je Stojaković zabio, možda bi otišla utakmica u drugom smjeru. Nešto smo pokušavali u nastavku, ali previše smo rupa ostavljali. Nismo uopće bili opasni, dobro smo i prošli. Mogu samo čestitati Slavenu na pobjedi - rekao je pa dodao:

- Možda bi nas malo diglo da smo zabili. Stigli smo ovdje sa sedam bodova u tri utakmice i možda smo malo ušli podcjenjivački, što me iznenadilo jer to dečki nisu pokazali kroz tjedan na treninzima. I onda dođemo ovdje s bahatim stavom, što nismo smjeli. Domaćin je bio puno bolji.

Svoje viđenje dao je i Mario Gregurina.

- Ekstremno bitni bodovi da se vratimo na pozitivan niz i kolosijek na kojem smo bili veći dio sezone. Čestitke i igračima i stožeru, odradili su sjajan posao u pripremi utakmice i igrači su se pridržavali plana. Morali smo se malo adaptirati i odustati od naše primarne ideje, ali smo u jednoj takvoj fazi i morali smo se prilagoditi da rezultat ne bi patio. Nadam se dolasku još ponekog pojačanja i povratku na naše prvobitne postavke, gdje smo bili dinamičniji i bolji u tranziciji. Publika isto voli takav nogomet, ali cilj opravdava sredstvo - rekao je pa dodao:

- Zato sam se odlučio za ovakav pristup, ali ne želim to dugoročno jer takvom igrom nećemo razviti nekog novog Jagušića. Ali mislim da je i igračima lakše odraditi jednu ovakvu utakmicu ako se upiše pobjeda. 

