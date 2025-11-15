Obavijesti

Jelavić o Bobanu: On sad plete po novinarima, vani to ne rade

Jelavić o Bobanu: On sad plete po novinarima, vani to ne rade
Malo je drugačija vrsta nabrijavanja. Velika je razlika u atmosferi u odnosu na nas. Ljudi gore jednostavno vole nogomet. Ljudi napune stadion i kad nije derbi, rekao je Nikica Jelvić u emisiji Sport nedjeljom

Trener Lokomotive Nikica Jelavić (40) gostovao je u emisiji Sport nedjeljom. Bivši hrvatski reprezentativac tijekom karijere je igrao za Everton, West Ham i Hull City, a u emisiji se osvrnuo na iskustvo igranja u inozemstvu i u Hrvatskoj. Jelavić je također komentirao ispad predjsjednik Dinama Zvonimira Bobana (57) na Dinamovom članskom danu u četvrtak. 

- Zvone plete po novinarima. U inozemstvu se ne plete po novinarima. Tamo kad je nabrijavanje na utakmicu, onda je nabrijavanje na utakmicu. Nije da dođe predsjednik kluba pa lupa po novinarima. Malo je drugačija vrsta nabrijavanja. Velika je razlika u atmosferi u odnosu na nas. Ljudi gore jednostavno vole nogomet. Ljudi napune stadion i kad nije derbi. Kod nas je stadion pun jedino ako se igra derbi - rekao je Jelavić. 

Podsjetimo, bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, koji je dio svoje karijere posvetio radu u medijima, nazvao je novinare koji su doznavali i objavljivali informacije s članskog dana ‘šugavcima’ i ‘pederima’. 

