Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAKON PORAZA

Jelavić: Prepali smo se u prvom dijelu, šteta za one promašaje

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Utakmica NK Lokomotiva i NK Varaždin u 25. kolu Prve HNL | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Lokomotiva je izgubila na Poljudu 2-1 od Hajduka. Momčad Nikice Jelavića nije imala rješenja za domaće u prvom dijelu, ali u nastavku se itekako probudila. Sabra je zabio za povratak lokosa, imali su još nekoliko odličnih prilika, ali nisu došli do izjednačenja. nakon utakmice oglasili su se Jelavić i Denis Kolinger.

Pokretanje videa...

Marko Livaja 04:44
Marko Livaja | Video: Tomislav Gabelić/24sata

 - Dva različita poluvremena, prvo smo bili jako izgubljeni, jalovi. Niti duela, agresije, dosta izgubljenih lopti. Imali smo samo dva prekršaja. Na poluvremenu smo napravili tri zamjene, promijenili formaciju, zabili gol, imali par dobrih situacija. S drugim dijelom mogu biti zadovoljan. Izgledali smo prepadnuto u prvom dijelu. Nismo se držali ni plana, ni strategije. To je jako loše djelovalo. Drugi dio smo izašli jako dobro. Sabra nam je u špici donio dubinu i agresiju. Radi se o talentiranom dečku. Trebalo mu je vremena da se privikne. Jako dobro trenira, jako nam puno znači. Šteta zbog šansi koje nismo realizirali, ali mislim da je Hajduk zasluženo pobijedio - rekao je Jelavić.

U drugom dijelu ste bili jako dobri?

- Uvijek težimo igri. Dosta dobro smo to radili drugo poluvrijeme.

Što očekujete od Marka Roga?

- O njegovoj kvaliteti je neupitno pričati. Od njega očekujemo da bude jedan od lidera. Nije prošao pripreme, nije dugo igrao. Očekujem od njega da se nametne.

Je li presudila individualna kvaliteta Livaje i Rebića?

- Oni nekako uvijek zabiju Lokomotivi, pogotovo Rebić. To su predobri igrači, dovoljno im je dijelić prostora.

Plašite li se negativne serije?

- U Lokomotivi se svake godine slaže ekipa, igrači odlaze. Dok god ne osiguramo ostanak vrlo smo oprezni. Liga deset je nezgodna. Bar dobrih rezultate te diže, par loših te može spustiti. Borit ćemo se za svaki bod do kraja. Ima par klubova iza nas koji se moraju više zabrinuti nego mi. Nadam se da ćemo iduću utakmicu biti puno bolji i agresivniji.

Javio se zatim Denis Kolinger.

- Čestitao bih Hajduku na pobjedi, oni su bili bolji u prvom, mi u drugom poluvremneu, oni su svoje prilike iskoristili, mi svoje nismo i na kraju su oni zasluženo upisali sva tri boda. Ušli smo rezervirano, puno toga smo im poklanjali, a na Poljudu se teško vaditi kad gubiš 2-0.

Lokomotiva je bila u puno boljim izdanjima?

- Teško je doći na Poljud i izdominirati Hajduk. Mi smo imali svoje prilike, nismo ih iskoristili i to je to. 

Sva tri puta se Hajduk ove sezone vadio nakon crnih serija upravo na vama?

- Tako izgleda na papiru, ali ponavljam, jako je teško ovdje igrati. Možda Hajduk nije danas bio u najboljem ritmu, ali teško je ovo gostovanje i ja im čestitam na pobjedi. 

Livaja je bio posebno inspiriran danas?

Ja uvijek govorim da je on za mene najbolji igrač HNL-a, danas je zabio, sačuvao dosta lopti i ja mu ovim putem čestitam. 

Malo vam je nedostajalo? 

- Imali smo zaostatak od dva gola na poluvremenu, u drugom smo izašli puno bolje, uz malo sreće utakmica je mogla otići na 2-2.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026