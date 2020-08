Jelavić u HNL-u: Šimunić i Olić su izvisili, Nikica do penzije još želi zabiti Dinamu, pa i Hajduku

Dobio je nagradu za gol sezone u Škotskoj, Heartsova igrača Blacka optužio je da mu je namjerno ozlijedio gležanj, prijetio je štrajkom kako bi isforsirao transfer u Everton, gdje je postao prvi Hrvat s nagradom za igrača mjeseca Premier lige...

<p>Dogovorili smo Jelavićev dolazak. U odličnom je tjelesnom stanju, željan je nogometa i želi ovdje završiti karijeru. Dogovorili smo se za pet minuta. </p><p>Tako je Lokomotivin direktor <strong>Božidar Šikić</strong> potvrdio za Sportske novosti transfer bivšeg napadača “vatrenih”, te najavio još dva-tri pojačanja.</p><p>Jelavić (35) se nakon 13 godina vraća u HNL. Kao besplatan igrač, nakon četiri godine loptanja u Kini. U svlačionici će ga dočekati <strong>Sammir</strong>, s kojim je igrao u reprezentaciji. A njegovi prijatelji iz “vatrenih” dana Olić i Šimunić ipak su ‘izvisili’.</p><p>Naime, oni su računali na Nikičinu pomoć u Rudešu. No, zašto otići u 2. HNL kad te zove doprvak?!</p><p>Posebno će mu emotivno biti ako zaigra na Poljudu. Gdje se, nakon što je debitirao sa 17 godina, više družio s liječnicima nego sa suigračima. Piše mu se naslov 2004., ali je u pet godina odigrao svega 22 utakmice i zabio pet golova. Klub ga je stavio na transfer listu i 2007. počeo je inozemnu avanturu.</p><p>Belgija je bila prolazna stanica, u Waregemu nije pokazao puno, a napokon je dokazao klasu u bečkom Rapidu.</p><p>U Glasgowu je potom postao junak Rangersa golom u produžetku za pobjedu 2-1 nad Celticom u finalu Liga kupa, dobio je nagradu za gol sezone u Škotskoj, osvojio je prvenstvo i Liga kup 2011. Kad mu je Heartsov igrač Ian Black ozlijedio gležanj, Jelavić je tvrdio da je to bilo namjerno, a 2012. je prijetio da neće igrati kako bi isforsirao transfer u Everton.</p><p>Gdje je postao prvi Hrvat s nagradom za igrača mjeseca Premier lige, gdje je postao igrač koji je najbrže došao do deset golova još od 1912. godine... Briljirao je u prvoj sezoni. U drugoj je, međutim, počeo pad, a konačni je višak postao kad je Everton doveo <strong>Romelua Lukakua</strong>. Pa je Nikica u zimi 2014. otišao u Hull da ne izvisi s Kovačeva popisa za Svjetsko prvenstvo u Brazilu. Na kraju je prihvatio Bilićev poziv u West Ham, ali nakon samo 13 utakmica i jednoga gola za "čekićare" oprostio se od Premier lige.</p><p>I, razočaran statusom kod Nike Kovača, nepovratno napustio reprezentaciju. Sad se, 13 godina nakon odlaska, vraća u HNL. Njegov ga Hajduk nije trebao, Lokomotiva je procijenila da joj može pomoći.</p><p>Zabijao je Jelavić golove Manchester Unitedu, Manchester Cityju, Liverpoolu, Celticu... Još da utrpa koji Dinamu (pa zašto ne i Hajduku) i može u penziju.</p>