Jelavić uoči Varaždina: Naš cilj nije Europa, igrat će mlađi dečki

Lokomotiva si je porazom od Rijeke u prošlom kolu (3-0) praktički zatvorila vrata Europe. Momčad s Kvarnera pobjegla je na pet bodova i teško će ispustiti pozicije koje vode na europska putovanja. Lokosi u 34. kolu idu u goste Varaždinu, koji je treći sa šest bodova više i pobjedom bi se nada u Europu vratila. Susret je najavio Nikica Jelavić.

- Nažalost, zadnja utakmica nije završila kako smo očekivali, otišlo je sve na stranu Rijeke. Međutim, odmorili smo se, zaboravili što je bilo i pripremamo se za Varaždin. Odradili smo stvarno dobar tjedan i sigurno da ćemo vidjeti jednu drugačiju Lokomotivu, puno agresivniju nego što je bilo u zadnjoj utakmici. Očekujem dobar rezultat - započeo je trener Lokomotive.

Osvrnuo se na borbu za Europu.

- Iskreno, mi ne ciljamo Europu. Probali smo jer se ponudila šansa, bili smo blizu i pokušali nešto napraviti. Nemamo nikakav imperativ, želimo zbog sebe pobijediti Varaždin i zadržati petu poziciju. Ako se nekim slučajem otvori da nešto možemo na kraju postići gore na ljestvici, potući ćemo se, ali svakako nam slijede teške utakmice i ne razmišljamo o poziciji za Europu. Razmišljamo o tome da fino i uspješno završimo sezonu - rekao je Jelavić.

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Komentirao je i Varaždin.

- Oni nisu za mene iznenađenje, imaju dobru ekipu već par godina. Trener Šafarić radi jako dobro s ekipom, imaju vidljivu strukturu. Opasni su, teže igri i posjedu, imaju par brzih i spretnih igrača. Mislim da su zasluženo na trećoj poziciji i sigurno nas čeka teška i zahtjevna utakmica u subotu. Posebno jer se oni bore za Europu s Rijekom. Mi ćemo pružiti dobar otpor i nadam se tri boda - rekao je i dodao kako nema ozlijeđenih te još jednom naglasio da će mladi dobiti priliku.