Jelena Đoković oplela po Osaki: Zašto se čudi? To je provokacija

Meč drugog kola Australian Opena između Naomi Osake i Sorane Cirstee trebao je biti zapamćen po odličnom tenisu, no umjesto toga, pretvorio se u glavnu temu zbog incidenta na mreži koji je pokrenuo lavinu reakcija. Japanska zvijezda slavila je u tri seta, ali pobjedu je zasjenio sukob koji je odjeknuo teniskim svijetom. U raspravu se neočekivano uključila i Jelena Đoković, supruga Novaka Đokovića, koja nije štedjela kritike na račun ponašanja četverostruke Grand Slam pobjednice.

Nakon što je Osaka osigurala pobjedu rezultatom 6-3, 4-6, 6-2, na mreži je uslijedio hladan i kratak stisak ruke. Rumunjka Cirstea, kojoj je ovo bio posljednji nastup u Melbourneu, nije skrivala frustraciju. Dok su prilazile sutkinji, Osaka ju je upitala u čemu je problem, na što joj je Cirstea odbrusila da 'nema pojma što je fair play'.

- Očito se naljutila zbog puno mojih 'come on' uzvika, ali što god. Ona je sjajna igračica, mislim da joj je ovo bio zadnji Australian Open, pa... žao mi je što se naljutila zbog toga, rekla je Osaka, što je izazvalo podijeljene reakcije publike.

Incident je brzo postao viralan, a svoj komentar na Instagramu ostavila je Jelena Đoković, koja je i sama u mladosti igrala tenis. Stala je čvrsto na stranu rumunjske tenisačice, istaknuvši kako je Osakino ponašanje trebalo biti sankcionirano kao ometanje protivnice.

- Hmm, iznenađena sam što ovo nije definirano ometanjem. Između dva servisa, kada publika plješće ili viče, sudac ih zamoli da ne viču jer to ometa igračicu. Poen nije gotov. Sorana je promašila prvi servis i fokusira se na drugi i ima kratku stanku. Također, nepoštovanje je pljeskati na pogrešci protivnika kod prvog servisa.

Dodala je kako je začuđena što ni sutkinja ni sama Osaka nisu smatrale da je takvo ponašanje pošteno. U kasnijem komentaru pojasnila je svoj stav.

- Nema ništa loše u bodrenju samoga sebe, nije to poanta. Stvar je u tome kada i kako to radite. Ona kao profesionalna igračica sigurno zna da se to ne radi između prvog i drugog servisa protivnika. Osim ako ne želi provocirati. U ovom slučaju, ne vidim zašto se na kraju čudi što je Sorana isprovocirana.

Nakon što je shvatila da su njezine riječi na terenu protumačene kao bahate, Naomi Osaka se na konferenciji za medije ispričala, priznavši da je njezina reakcija bila nepoštena.

​- Mislim da je prvih nekoliko stvari koje sam rekla na terenu bilo puno nepoštovanja. Ne volim omalovažavati ljude, to nije nešto što radim. Kad bodrim samu sebe, u glavi mi nije: 'Ok, sad ću omesti drugu osobu.' To je isključivo za mene.