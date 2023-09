Jeličić: Bio bih puno ljući da je problem bio pristup. Kovačević: Koliko vrijedimo, toliko dajemo

Nogometaši Varaždina protiv Gorice produžili su niz neporaženosti koji sada traje već četiri utakmice, odnosno pet utakmica ako računamo utakmicu šesnaestine finala Hrvatskog kupa protiv Grobničana. Iako nije bila to briljantna partija varaždinskog sastava, pobjeda 1-0 je ta koja se piše.

- Znali smo da će biti teško. Prvo poluvrijeme smo bili solidni, bili na njihovoj polovici. Imali su gosti prilike, ali smo dobro sve raščistili. Drugo poluvrijeme su nas opasno stisnuli, ali preživjeli smo i slavili u atipičnoj utakmici za nas - rekao je Mario Kovačević nakon susreta kojeg je odlučio kazneni udarac u 26. minuti kada je precizan bio Postonjski.

- Čestitke Varaždinu. Dojma sam da smo zaslužili malo više od poraza. Ne mogu biti nezadovoljan, naročito angažmanom svoje momčadi. U drugom dijelu spriječili smo njihov posjed koji je bio u prvom dijelu na njihovoj strani, iz kojeg su izlazili u dosta izgledne prilike. Trebalo je u drugom dijelu loptu ugurati u gol, no nismo uspjeli. Presudio je naš pospanac jer nismo bili fokusirani - rekao je Dinko Jeličić, trener Gorice.

Dojma smo da se utakmica igrala još dva sata, gosti ne bi uspjeli zabiti.

- To je tako. Jednostavno se tako desi. Ova utakmica me podsjetila na našu prošlu utakmicu protiv Istre kada smo se mi branili i zabili te uspjeli to sačuvati do kraja. Danas je bilo obratno, no nisam vidio melankoliju kod mojih igrača, jer da je problem bio pristup bio bih mnogo ljući - dodao je Jeličić.

Varaždin je tako stigao do četrnaestog boda i približio se Gorici. U zadnje četiri utakmice Varaždinci su primili samo jedan gol.

- Čvršći smo i iskusnija ekipa. Imali smo malo više sreće protiv Gorice, ali sve polako dolazi na svoje. Koliko vrijedimo toliko i dajemo - zaključio je Kovačević.