Jeličić: Dinamo treba zaštititi Zajeca od mikrofona. A Boban je kao Maldini, to je velika stvar

Joško Jeličić u emisiji Studio SuperSport HNL osvrnuo se na turbulentna zbivanja u Dinamu ovaj tjedan, smjenu Fabija Cannavara i najavu povratka Zvonimira Bobana u upravu "modrih".

Pokretanje videa... 01:40 Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- U Dinamu danas vlada strah, previše toga ovisi o sljedećem rezultatu, a premalo se ulaže u proces. Igračima se uvukla nesigurnost, treneri ne mogu izgraditi autoritet, a rezultat dolazi kad proces krene od temelja. Ono što se dogodilo Zajecu u utorak nije prvi put, da nešto kaže pa ga predsjednik uprave pobije. Volio bih da ga klub zaštiti, da ima počasnu funkciju, da ga klub zaštiti od mikrofona i ispuna. On je čovjek u godinama i njegove kognitivne sposobnosti nisu gdje su bile. Jako je važno izgraditi proces poštovanja - rekao je Jeličić i nastavio:

- Ako je istina da Boban dolazi u Dinamo, to je velika stvar. Pričamo o temelju, o nedostatku autoriteta i sustava. Ne samo da je Zvone veliki dinamovac, nego je intelektualno kapacitiran, možda i najkapacitiranija osoba u hrvatskom nogometu i šire. Naravno, bit će važno postaviti cijeli sustav.

- Gledao sam presicu igrača, žao mi je kroz što prolazi Petković. Možemo govoriti kakav je igrač ili ne, on nikad neće ispuniti potencijal, ali je to njegov problem u konačnici. Zabio je gol u četvrtfinalu SP-a, da nikad više ništa ne napravi napravio je puno. Ono što njegova obitelj prolazi, ona objava prije dva-tri mjeseca, pa ovo da je uzeo penal Baturini, čitam i o sebi gluposti. Boban ima iskustva, on je Dinamov Paolo Maldini. Svi u hrvatskom nogometu trebamo pozdraviti njegov dolazak - smatra Jeličić.

Zagreb: Predstavljanje Sporazuma o uklanjanju postojećeg i izgradnji novog Gradskog stadiona Maksimir | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

S njim se složio i Hrvoje Vejić.

- Neočekivana smjena, pogotovo nakon izjave gospodina Zajeca. Nešto se čudno događa u Dinamu, ne zna se tko za što odgovara. Ogromna je stvar što se Boban vraća, a sigurno se ne bi vratio bez plana. Zajeca sam upoznao prije 20-ak godina, ali ono što mislim o njemu nije za ovu emisiju, nego neku u kasnijem terminu - rekao je bivši kapetan Hajduka.

- Vidio sam da Ademi i Petković spominju "a šta ako uspijemo?". Ništa, dečki. Napravit ćete ono što ste trebali po priči i svemu davno, po Ligi prvaka. Ali vidjeli smo tu i strah, kako je u prvih pet minuta Osijek pritisnuo, a Nevistić branio. I to je znak nesigurnosti. Sportski direktor? Naravno da je to ključno, ali ako Zvone dolazi, onda je on taj operativac koji će upravljati procesima. Ništa se neće dogoditi ako Dinamo ne bude prvi, svakom se dogodi lošija sezona, ali je bitno što će biti u budućnosti - smatra Jeličić.