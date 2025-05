Jeličić: Drago mi je zbog ovih mediokretena. Svugdje ima budala, ali je kod nas centrala

Prvak Hrvatske odlučit će se u zadnjem kolu! Dinamo je kiksao protiv Lokomotive (1-1) i Rijeka je na Poljudu imala prvu meč loptu, ali je u sjajnoj utakmici izgubila od Hajduka 2-1 i tako ostavila rivale na životu. Utakmicu u Splitu u studiju MaxSporta komentirali su Joško Jeličić i Ivan Kelava.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Drago mi je zbog ovih mediokriteta i "mediokretena" koji će se opet javiti, sad treba Rijeka igrati dvaput s Belupom... Svugdje ima budala, ali ovdje je centrala. Nikad nisam sumnjao u poštenje igrača, pogotovo nakon zadnje utakmice gdje su se trebali nositi sa svim kritikama. Aj Kelava, pričaj malo o Hajduku, o čojstvu i poštenju - započeo je bivši hrvatski reprezentativac pa riječ predao bivšem golmanu Dinama:

- Nisam sumnjao, i oni se bore za sebe. I oni jučerašnjim rezultatom i današnjom pobjedom vraćaju se u utrku. Čestitam jednima i drugima, Hajduk je danas bio bolji čitavu utakmicu i nije ih poremetila ni ozljeda i izlazak Livaje, odigrali su na visokom nivou. Gattuso je imao malo teži zadatak, prilagodio se i pokušavao drugačijim idejama, u konačnici je zasluženo pobijedio u jako, jako teškom tjednu gdje su ih čuvali pripadnici naše policije.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL





Jeličić se osvrnuo i na Gattusa te ga pohvalio da je ostao čovjek do kraja.

- Gattusov oproštaj? I to je bio uteg za svlačionicu jer je trener rekao da odlazi. Ali momčad je pokazala hrabrost, da promijenimo nešto, da napadnemo Rijeku i preuzmemo rizik. U zadnjih nekoliko kola dalo se iščitati da je Gattuso duhom otišao, da je izgubio žar na čijem su valu jahali dobar dio sezone, to se pogubilo. On je pošten radnik i častan čovjek jer neće uzeti otpremninu, kao što nije ni ranije. Ali trenerska razina nije bila dovoljna da uzme ono što je Dinamo nudio.

Sljedeći vikend napokon ćemo saznati tko će postati prvak HNL-a. Jedno od najuzbudljivijih prvenstava Dinamo će završiti utakmicom protiv Varaždina u kojoj mora uzeti sva tri boda i nadati se da će Rijeka ostati bez pobjede. Momčad s Kvarnera igra s Belupom i jedina ima sve u svojim rukama. Pobjeda znači osvajanje naslova. Hajduku je jedina šansa da sve tri momčadi završe na 63 boda te bi u tom slučaju trofej došao u Split. Spektakl u najavi!