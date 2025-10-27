Jeličić: Garciju su htjeli potjerati nakon Albanaca, a sad je novi Enrique jer ima 4 pobjede u nizu

U studiju HNL-a, u nešto neobičnijem terminu, okupili su se stručni komentatori Joško Jeličić i Hrvoje Vejić. Dvojac je, silom prilika, zbog odgode nedjeljne emisije zamijenio termin i gostovao u ponedjeljak. Prva tema bili su europski rezultati hrvatskih klubova, koji su pokazali mješovite uspjehe.

Rijeka je u neobičnoj utakmici, prekinutoj zbog olujnog nevremena nakon samo jednog poluvremena, u petak u drugom dijelu nadigrala Spartak u drugom kolu Konferencijske lige. Dinamo je u Malmöu remizirao 1-1, a gol Cardosa Varele u posljednjim trenucima spasio ih je od poraza u Europskoj ligi.

- Rijeka je imala neobičnu utakmicu u kojoj se poluvrijeme igralo različitih dana. Prvi dan uvjeti su bili nemogući i praktički se nije moglo igrati. No u drugom poluvremenu odradili su sjajan posao i zasluženo pobijedili. Jasno se vidjelo koliko ta pobjeda znači. Što se tiče Dinama, vidjelo se da imaju problema s probijanjem bloka i u Europi, ali mogu biti zadovoljni bodom jer su zabili u zadnjoj minuti - kazao je Vejić.

Na europske nastupe osvrnuo se i Jeličić, naglasivši kako se prerano u javnosti donose zaključci:

- Živimo u doba u kojem algoritmi određuju sve, umjetna inteligencija stvara različita mišljenja. Kada je Kovačević dobio Fenerbahče, Maccabi i Slaven, bio je pravi izbor. A sada, kad je izgubio od Vukovara, kažu da nema pojma. Garciju su željeli smijeniti nakon poraza od Albanaca (poraz od Dinamo Cityja), a sada, nakon četiri pobjede zaredom, smatraju ga novim Luisom Enriquem. Dinamo ima problem, ali mogu ga riješiti samo s velikim ulaganjem. Danas su počela samo tri standardna igrača, svi ostali su rotirani.