Jeličić: Gattuso je imao taktiku raketa i 'Schanzovih ovratnika'. Garcia je promijenio Hajduk...

Iza nas je drugo kolo nove sezone HNL-a, koje je bilo specifično po mnogočemu. Prvi put otkako liga ima deset klubova, u svakoj utakmici kola sudac je pokazao crveni karton. Da bi stvar bila još rjeđa, sva su isključenja dobili gosti. Aktualnosti i glavne teme u studiju HNL-a na MAXSportu komentirali su Hrvoje Vejić i Joško Jeličić.

Osvrćući se na europski put hrvatskog prvaka Rijeke, Jeličić je poručio kako se nada prolasku.

- I veći su ispadali od Shelbournea, ali s obzirom na kvalitetu smatram da bi Rijeka trebala proći u play-off – rekao je Jeličić, referirajući se na ispadanje Hajduka 2004. od irskog kluba, kada su izgubili 2-0 nakon domaće pobjede 3-2. Tada je za Hajduk igrao i Jeličićev sukomentator Vejić.

Potom se osvrnuo na Hajduk, koji je na domaćem terenu nakon dva penala pobijedio Goricu 2-0 i tako s maksimalnim učinkom u domaćem prvenstvu otišao na uzvrat u Albaniju protiv Dinamo Cityja.

- U četiri utakmice više od 100.000 gledatelja, to su nevjerojatne brojke. Stigao je novi trener i nova ideja. Svi se bolje osjećaju u ovakvom stilu igre. Svi igrači izgledaju bolje, a najviše me veseli što je Garcijin Hajduk hrabar. Sve ono što je prošle godine bilo u rovovima sada izlazi van - istaknuo je Jeličić i dodao:

- Pajaziti je daleko najbolji veznjak i najbolji igrač Hajduka. On je jedan od rijetkih koji ima osobnost igrati na Poljudu. U najtežim trenucima preuzima odgovornost i lopta je kod njega sigurna kao u albanskoj banci. I Krovinović se bolje osjeća uz njega. Razgovarao sam s njim, nije mu bilo lako zbog mojih kritika. Trener Gennaro Gattuso mu je govorio da ne ide prema naprijed, a pomoćnik ga je čekao s papirima.

Nadovezao se Vejić:

- On je preuzeo čitavu igru na sebe i oduševio me. Bilo je grešaka, ali to ga ne sputava.

Na kraju je Jeličić ponovno istaknuo promjenu filozofije igre koju je ove sezone uveo Gonzalo Garcia.

- Igrači su istraumatizirani od prošle sezone, od “raketa” i “Schanzovih ovratnika” - kazao je Jeličić.