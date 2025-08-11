Obavijesti

Ukrajinac sudi uzvratni dvoboj Hajduka i Dinama u Albaniji

Hajduk u Tirani na Air Albanija stadionu brani prednost od 2-1 iz Splita. Ako prođu, u play-offu Konferencijske lige igrat će protiv boljeg iz dvoboja Silkeborga i Jagiellonije Białystok

Dinamo City i Hajduk u četvrtak u 20.45 sati u Tirani igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige. Glavni sudac bit će 38-godišnji Ukrajinac Denis Šurman, koji već osam godina sudi u ukrajinskoj ligi. U europskim natjecanjima odradio je devet kvalifikacijskih utakmica, sedam u Konferencijskoj ligi i dvije u Europa ligi.

U Tirani će mu pomagati sunarodnjaci Viktor Nižnjik i Svitlana Gruško, a četvrti sudac bit će Dmitro Kubriak. VAR sudac je Viktor Kopijevski, dok će mu asistirati Andrji Kovalenko.

Hajduk u uzvrat ulazi s prednošću iz prve utakmice. Na Poljudu su Splićani slavili 2-1, a golove su postigli Bruno Durdov u 48. i Abdoulie "Bamba" Sanyang u 63. minuti. Za albanskog predstavnika iz Tirane zabio je Dejvi Bregu u 37. minuti. Hajduk je favorit protiv Dinamo Cityja, čija momčad na Transfermarktu vrijedi 6,8 milijuna eura. Za usporedbu, Marko Livaja vrijedi pet milijuna eura, dok vrijednost cijele momčadi Hajduka iznosi 37,98 milijuna eura.

Ako Hajduk prođe Dinamo City, u play-offu Konferencijske lige igrat će protiv boljeg iz dvoboja Silkeborga i Jagiellonije Białystok. Jagiellonia je u prvoj utakmici pobijedila 1-0 i prolazak će tražiti pred svojim navijačima u Poljskoj. U domaćoj ligi Jagiellonije je nastavila dobru formu i u posljednjoj utakmici slavila 5-2 protiv Cracovije.

