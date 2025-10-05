Jeličić: Hajduk vjeruje sucima! Siguran sam da će razumjeti sve greške. Naravno, osim njihovih

Bivši nogometaš Dinama i Hajduka, TV komentator Joško Jeličić na početku emisije Studio SuperSport HNL osvrnuo se na proteklu emisiju u kojoj je prozvao sudačku organizaciju zbog sumnjivog gola Hajduka u pobjedi nad Lokomotivom, koji su nakon tri dana iz komisije procijenili regularnim.

Hajduk - Lokomotiva

- Naš fokus bio je na transparentnosti. Ostavili smo mogućnost da Livaja nije bio u zaleđu, što se i pokazalo. No, zašto to nije objavljeno odmah, ako je analiza bila gotova 10, 15, 20 minuta kasnije? To ne ide u prilog sudačkoj organizaciji koja vapi za vjerodostojnošću od samostalnosti - poručio je Jeličić.

Prema službenom objašnjenju, razlog zašto snimka nije prikazana tijekom prijenosa bio je tehničke prirode. Jeličić nije zadovoljan takvim odgovorom:

- Navodno je kriv tehničar. Ali zašto situacija nije prikazana ni u ostatku utakmice? Ostat će vječna tajna. Takve stvari ne pomažu u izgradnji povjerenja u sudačku organizaciju.

Jeličić nije štedio ni one koji su ga kritizirali na društvenim mrežama:

- Ne zanimaju me frustrirani besposličari koji ne znaju slušati s razumijevanjem. Naš narativ bio je jasan, tražili smo transparentnost.

Unatoč svemu, Jeličić je zaključio da je došlo do pozitivnog pomaka:

- U utorak, 30. rujna, došli smo do toga da Hajduk vjeruje sudačkoj komisiji i da se može fokusirati na zeleni travnjak. Nadam se da će u budućnosti imati razumijevanja za sve greške aktera u nogometu: sudaca, igrača, osim njih samih u posljednjih 20 godina.