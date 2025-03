Jeličić i Gattuso se svađaju, a voditeljica u šoku. 'Nisam još nikada imala ovakvu situaciju'

Gennaro Gattuso pojavio se u studiju Max Sporta nakon teškog poraza Hajduka od Rijeke. Rukovao se s voditeljicom Valentinom Miletić, pozdravio je sukomentatora Hrvoja Vejića, ali Jošku Jeličiću nije htio pružiti ruku jer mu je zamjerio zbog neprimjerenih komentara. Prostrijelio ga je pogledom, unio mu se u lice i započeo paljbu:

Pokretanje videa... 01:01 Torcida i Armada nakon Jadranskog derbija | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Pričaš jako loše o mojim igračima, moraš pokazati poštovanje prema ljudima. Ti si zla osoba - kazao je talijanski trener na engleskom jeziku, mašući prstom bivšem igraču Hajduka i Dinama, a onda je uslijedila rasprava na mješavini španjolskog i talijanskog.

Trajalo je to više od minutu, a voditeljica je uspjela primiriti situaciju da ne dođe do eskalacije. Gattuso se pribrao i dao izjavu. Po završetku je pozdravio Miletić i Vejića, Jeličića opet ignorirao pa jasno dao do znanja kako više neće davati izjave dok god je on prisutan u studiju.

Foto: TPORTAL

Žustra rasprava ovog dvojca zaokupila je javnost. Mnoge je šokirala žestoka reakcija trenera Hajduka koji je inače temperamentne naravi, ali otkako je u HNL-u, nikada ovako nije reagirao.

Sve je to u šoku gledala voditeljica Valentina Miletić. Pokušala je primiriti ovaj dvojac koji se nije dao, a nakon što je Gattuso otišao, rekla je:

- Iskreno, malo sam pod dojmom svega što se ovdje izdogađalo. Ne znam koliko sam zapamtila izjave. Nisam imala još ovakvu situaciju u studiju. Trudila sam se koncentrirati, ali bila sam pod dojmom ovoga što se događalo u studiju - rekla je Miletić koja je djelovala šokirano.

Foto: Instagram

Nešto kasnije je na društvenim mrežama objavila:

- Moj izraz lica dok razmišljam hoću li nastaviti razgovor na engleskom, talijanskom ili španjolskom i kako ću uopće bilo što zapamtiti i prevesti u ovom kaosu. Trebam li možda prekinuti svađu i ako trebam, kako da je prekinem, hoće li uopće biti razgovora. Što ako eskalira skroz... I tako, niste ni svjesni što sve uspije proći kroz glavu u minuti.

Foto: Instagram / PROMO

Bez obzira na sve poteškoće, uspjela je profesionalno iskontrolirati neugodnu situaciju i privesti razgovor kraju.

Svađu možete pogledati OVDJE