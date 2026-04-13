Jeličić o Hajduku: Dajte, ljudi! Nema promjena već 15 godina...

Ja jako volim Hajduk, ali znam distancirati te osjećaje od ljudi koji vode klub, komentirao je proslavljeni hrvatski nogometaš i popularni stručni komentator, Joško Jeličić. On je u ponedjeljak gostovao u novoj epizodi Podcasta Inkubatora i time prvi put javno progovorio nakon odlaska iz emisije Studio HNL koja se emitira na MaxSportu.

Jeličić je komentirao razne teme, a posebno je riječit bio na temu Hajduka. Izražio je želju za promjenom vodstva u klubu, a istaknuo je kako je klubu važniji novi kamp od stadiona.

- Hajduk je demokratski klub, a iako je trgovački klub, ima vlasnika, a to je Grad Split. Možda je i dobro što se on ne miješa, ali teško je pronaći osobu za sportskog direktora, pogotovo kod nas. Puno mi ljudi govori kako je predsjednik Bilić sjajan čovjek, ali on nema karakteristike kako bi vodio klub poput Hajduka. Promijenit će petog sportskog direktora otkako je došao u klub. Kad sam dodirnuo udrugu 'Naš Hajduk' dogodilo se što se dogodilo... Meni je jako žao zbog stanja u klubu. Ja jako volim Hajduk, ali znam distancirati te osjećaje od ljudi koji vode klub. Boli me, kao hajdukovca, 15 godina su tamo, a nisi uspješan ni rezultatski ni financijski. Pa kako se nitko ne zapita? Čime se oni bave? Kritičarima i recenzijama. Zamislite da imate firmu koja loše posluje 15 godina, a vi j***e mater nekome tko to ističe. Previše se toga izdogađalo u ovih 15 godina. Ništa se nije napravilo 15 godina. Pa kako drugi ne žele vidjeti nekoga drugoga na čelu? Dajte, ljudi, ako ne ide... Pustite nekoga tko će posložiti klub! Koliko god bilo teško ljudima koji vode klub i imaju osobne interese, pritom ne mislim na materijalne. Svakome imponira što vodi brend poput Hajduka.

- Mišković ima privatni klub (Rijeku, op. a.). Napravio je stadion, ništa ne dobiva od države... On plaća račune i ima 36 zaposlenih. Hajduk ima 309. A tijekom njegove ere, Rijeka je kopljima ispred Hajduka. To su činjenice! To nije iracionalno razmišljanje. Zašto u Hajduku ne razmišljaju zašto neće biti prvi iduće sezone? Dinamo će uvijek biti ispred po budžetu i pobjedničkom mentalitetu. Dinamo je godinama bio jako stabilan, a sve se brzo rasulo tijekom borbe za prevlast u klubu, bez obzira na sve te faktore. To je bila prilika za Hajduk, koji ima ogroman potencijal zbog tih navijača. Evo, Garcia je isprofilirao pet-šest klinaca zbog financijskih prilika. Ali je zimus prodao Mlačića za veliki novac, a odigrao je 18 utakmica. Vučević je bio svjestan svih problema, ali su mu obećali neke stvari i ljude. Doveo je dva Španjolca, koji su navodno top razina, a nisu dobili plaće dva mjeseca. To je nedopustivo kada pričamo o ozbiljnom projektu. I onda Vučević ode iz kluba, a predstavio si ga kao Mojsija.

Komentirao je i izgradnju novog stadiona u Splitu.

- Apsolutno mu treba novi stadion, ali, prije toga, potreban mu je novi kamp. Na ovom postojećem sam ja trenirao! To je nedopustivo za 'veliki klub' u 21. stoljeću. Klinci nemaju gdje trenirati kada pada kiša. Kamp je temelj! Da, potreban je novi stadion, ali ovi se problemi rješavaju kao sve u Hajduku. Uvijek postoje neke tenzije. Dolje uvijek postoji prepucavanje, ljudi su ekstremni. Nažalost, proći će godine dok Hajduk ne dobije stadion. Ali, kamp bi se odmah trebao početi graditi! Uvijek će biti djece. Naši klubovi osuđeni su na razvoj mladih igrača, to je jedini put.