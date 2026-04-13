Jeličić se pojavio na intervjuu sa štakom! 'Kad krene, onda ide...'

Proslavljeni hrvatski nogometaš i poznati stručni komentator, Joško Jeličić, bio je gost nove epizode Podcasta Inkubator koja se emitirala u ponedjeljak navečer. Jeličić se na gostovanju pojavio sa štakama, što je zabrinulo voditelja emisije, kao i neke gledatelje.

- Znaš kada krene, onda krene... Operirao sam ahilovu tetivu drugi put u 25 godina. Nadam se kako ću do ljeta bit bolje - rekao je Jeličić, koji je uza sebe imao štake.

Za početak se kratko otvorio o odlasku s emisije 'Studio HNL' koja se emitirala na MaxSportu.

- Pretenciozno da pričam samo o sebi, ali logično je da je bilo puno poziva. I to od ljudi koje jako poštujem. Odlučio sam se maknuti i zavući u dubinu svoje duše. Pametni ljudi kažu da se 10 posto stvari dogodi u životu, a da su 90 posto vaša reakcija na te događaje. Pustio sam da se sve 'slegne', nisam imao potrebu izlaziti u javnost. Jako sam rijetko davao intervjue i dok sam radio... Samo bi mazohist čitao što "pajdo iz Zaprešića" piše o mojim komentairma. Ne želim se eksponirati, štogod ljudi mislili. Ljudi ne prenose samo kada bih se počešao po jajima...

Dotaknuo se Hajduka.

- Hajduk je demokratski klub, a iako je trgovački klub, ima vlasnika, a to je Grad Split. Možda je i dobro što se on ne miješa, ali teško je pronaći osobu za sportskog direktora, pogotovo kod nas. Puno mi ljudi govori kako je predsjednik Bilić sjajan čovjek, ali on nema karakteristike kako bi vodio klub poput Hajduka. Promijenit će petog sportskog direktora otkako je došao u klub. Kad sam dodirnuo udrugu 'Naš Hajduk' dogodilo se što se dogodilo... Meni je jako žao zbog stanja u klubu. Ja jako volim Hajduk, ali znam distancirati te osjećaje od ljudi koji vode klub. Boli me, kao hajdukovca, 15 godina su tamo, a nisi uspješan ni rezultatski ni financijski. Pa kako se nitko ne zapita? Čime se oni bave? Kritičarima i recenzijama. Zamislite da imate firmu koja loše posluje 15 godina, a vi j***e mater nekome tko to ističe. Previše se toga izdogađalo u ovih 15 godina. Ništa se nije napravilo 15 godina. Pa kako drugi ne žele vidjeti nekoga drugoga na čelu? Dajte, ljudi, ako ne ide... Pustite nekoga tko će posložiti klub! Koliko god bilo teško ljudima koji vode klub i imaju osobne interese, pritom ne mislim na materijalne. Svakome imponira što vodi brend poput Hajduka.

- Mišković ima privatni klub (Rijeku, op. a.). Napravio je stadion, ništa ne dobiva od države... On plaća račune i ima 36 zaposlenih. Hajduk ima 309. A tijekom njegove ere, Rijeka je kopljima ispred Hajduka. To su činjenice! To nije iracionalno razmišljanje. Zašto u Hajduku ne razmišljaju zašto neće biti prvi iduće sezone? Dinamo će uvijek biti ispred po budžetu i pobjedničkom mentalitetu. Dinamo je godinama bio jako stabilan, a sve se brzo rasulo tijekom borbe za prevlast u klubu, bez obzira na sve te faktore. To je bila prilika za Hajduk, koji ima ogroman potencijal zbog tih navijača. Evo, Garcia je isprofilirao pet-šest klinaca zbog financijskih prilika. Ali je zimus prodao Mlačića za veliki novac, a odigrao je 18 utakmica. Vučević je bio svjestan svih problema, ali su mu obećali neke stvari i ljude. Doveo je dva Španjolca, koji su navodno top razina, a nisu dobili plaće dva mjeseca. To je nedopustivo kada pričamo o ozbiljnom projektu. I onda Vučević ode iz kluba, a predstavio si ga kao Mojsija.

