Jeličić o Livaji: Igrač s takvim ugovorom ne može biti na klupi

Završilo je 21. kolo HNL-a, a Joško Jeličić analizirao je kolo u emisiji na MAX Sportu. Posebnu je pozornost posvetio situaciji oko Marka Livaje i njegovom bijesu nakon zamjene u utakmici protiv Slaven Belupa.

Ljut Marko Livaja na klupi Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk - Slaven Belupo 2-0

- Slažem se s Gregurinom da su prva dva gola riješila utakmicu. Slaven je bolje stajao na terenu, pritiskao, ali morat će se s vrećama novca nositi s nedostatkom kvalitete. Hajduku je najvažnije da je pobijedio nakon dva poraza i sada mogu lakše čekati iduće utakmice.

- Livaja u zamrzivaču već 10, 15 kola. On i Rebić nisu postojali na utakmici. Livaja nije imao udarac u 70 i nešto minuta, 14 lopti je izgubio iz 29 dodira, znači svaku drugu loptu. Dueli 7/16, nezadovoljstvo je logično. Ako ništa, čovjek s milijunskim ugovorom ne može sjediti na klupi, to se mora rješavati. Dva najbolja igrača praktički nisu participirali. Pobjeda je bitna, ali nemaju se za što primiti.

- Bamba brzo trči, ali sporo odmiče. Šteta što mu nisu dali da ode u Bjelorusiju, malo Lukašenka odvesti na Hvar...

- Hajduk nije dovoljno dobar, pobijedio ili izgubio. Ne lovim se za rezultat, gledam stvari objektivno i razumno.