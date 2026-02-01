Jeličić otkrio iznos otpremnine za Garciju: 'Nije on Guardiola'

Hajduk je doživio još jedan bolan udarac na otvaranju proljetnog dijela sezone. Nakon poraza od Istre, Splićani su pali i u Velikoj Gorici, gdje je domaća momčad slavila s minimalnih 1-0. Strijelac jedinog gola bio je Iker Pozo u 44. minuti, nakon akcije koja je potpuno zatekla obranu bijelih.

Drugi uzastopni poraz ostavio je Hajduk na 37 bodova, četiri manje od vodećeg Dinama, koji tek treba odigrati svoj susret protiv Vukovara. Gorica je, pak, ovom pobjedom prekinula niz od pet utakmica bez slavlja i skočila na osmo mjesto s 22 boda.

Utakmica je ponovno otvorila brojna pitanja o formi i smjeru u kojem klub ide, a jedan od najglasnijih kritičara bio je bivši nogometaš i stručni komentator Joško Jeličić, koji je u emisiji MAXSporta bez zadrške analizirao stanje na Poljudu.

Jeličić je istaknuo kako Hajduk i Rijeka, u ovakvom izdanju, ne mogu pratiti Dinamo u borbi za naslov.

- Hajduk ima dva poraza u prve dvije utakmice i vjerojatno će pobjedom Dinama pasti na minus sedam bodova. Nije Dinamo superioran, ali kad vidiš ovaj Hajduk i Rijeku, samo Dinamo može osvojiti ovo prvenstvo. U ovoj utakmici smo vidjeli 45 minuta u kojima je Gorica igrala odličnu obranu i bez lopte. Carevićev plan je potpuno uspio - rekao je Jeličić u emisiji Studio SuperSport HNL.

Posebno se osvrnuo na trenera Gonzala Garciju:

- Garcia je tvrdoglav tip, nedostaje mu fleksibilnosti. Odličan je trener, ali ova utakmica protiv Gorice… - poručio je.

Jeličić je potom otvorio pitanje funkcioniranja kluba i odnosa unutar sportske strukture.

- Nadzorni odbor nije birao Upravu, Uprava nije birala Vučevića, a on nije birao Garciju. Garcia, uz dužno poštovanje, nije Pep Guardiola. Ima otpremninu od 18 mjesečnih plaća, a odnos njega i Vučevića praktički ne postoji – naglasio je.

Sportski direktor Goran Vučević, prema Jeličiću, nalazi se u nezahvalnoj poziciji.

- Vučević je veliki hajdukovac, stručan i pošten. Došao je s najboljom namjerom, ali smjenjuju mu suradnike i nema odriješene ruke. Da sam na njegovu mjestu, radio bih po svome, a ako ne mogu, zahvalio bih se i otišao - rekao je.

Dotaknuo se i potencijalnog odlaska mladog talenta Branimira Mlačića, koji je praktički prodan u Udinese.

- Hajduk ima problem s financijama, nema za kisik. Ne znam kakav je Mlačić igrač, odigrao je samo 20 utakmica. Netko kupuje njegov potencijal. Teško mi je gledati da se financijski problemi opet prelijevaju na teren - zaključio je Jeličić.