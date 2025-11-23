Jeličić: Ovo može biti početak kraja Garcije. Livajine tegobe? I ja sam tako znao govoriti mami

Rijeka je u subotu nanijela Hajduku najteži poraz u povijesti HNL-a na Rujevici, brojala je do pet (5-0). Maestralnu partiju Tonija Fruka s hat-trickom i zbivanja u Jadranskom derbiju komentirali su Joško Jeličić, bivši nogometaš Dinama i Hajduka, i nekadašnji kapetan Hajduka Hrvoje Vejić u emisiji Studio SuperSport HNL.

- Sanchez je od dolaska, kroz upoznavanje igrača, mijenjao logično i mijenjao sustave. Ali nije važan sustav koliko ideja ili stil igre, ona je iznad. Ali on je odustao od svog stila i ideje, posjedu i igri iz zadnje linije. Zato je to njegova pobjeda, prilagodio se protivniku i uvjetima, kao i pozicioniranju određenih igrača. Ali nije nikoga iznenadio s Husićem na zadnjem veznom, on često kad igraju s trojicom iza ulazi u sredinu. Logično da ga je stavio jer je Pukštas najdominantniji u skok igri i duelu, nisi imao velik izbor igrača. Ali narativ je da je on iznenadio Garciju s Husićem na toj poziciji. Nije on dobio previše u tom kontekstu, nego u pripremi utakmice i ideji kako može ugroziti protivnika. Visoko je pritiskao i igrao čovjek na čovjeka. Iskoristio je darove kojih je bilo i ranije nego što su Sveti Nikola i Božić. Na ovoj razini, Hajdukove zadnje linije... Rijeka je već do 32. minute imala 51 dodavanje od 88, samo 55 posto. Sve što su imali su radili na protivničkoj trećini i kad Hajduk ima loptu. Kad protivnik ne izlazi i kad ne pritišće, vidjeli smo ranjivost zadnje linije koja je u zadnjih sedam utakmica primila jedan gol. Nisu imali pomoć prednje i srednje linije. Treba potencirati te tehničke pogreške, razotkrilo se. A malo je igrača poput Fruka, uz malog Jagušića, koji to tako mogu kažnjavati što se darivalo - rekao je Jeličić.

- Velika utakmica za Tonija, treba mu čestitati. Bez obzira na to što je Hajduk darivao, treba biti pravi majstor, i glavom i s druge stative i izvana poentirati, treba mu čestitati. Hajduk je ušao u greške u pasu, što im nije svojstveno. Može se govoriti o vremenu i buri, da je trebalo prebaciti igru malo više, ali Garcia ne želi tako igrati, nego sebi svojstveno. Ovaj put ništa nije funkcioniralo. I greške Hodaka, i Šarlije, Krovinovića, ali može se izvući puno pouka i naučiti iz ovoga. Hajduk ima probleme u derbijima, puno jednostavnije dobiva manje utakmice. Garcia se možda mora malo početi prilagođavati uvjetima na terenu i protivnicima - kazao je Vejić.

Hajduk nije pobijedio na Rujevici više od tri godine.

- Da, Rijeka je nezgodan domaćin, ali nitko ovo nije mogao očekivati. Hajduk je došao u odličnom trenutku, s najmanje primljenih i najviše zabijenih golova, i onda ovo. Primiš takav šamar. Ali treba to brzo zaboraviti i ići dale - dodao je Vejić.

- Imam osjećaj da su se ne samo igrači nego i trener predao. Rezultat je iziskivao da na poluvremenu tražiš i više promjena. Da zaštitiš te mlađe, vidjeli smo greške i Mlačića i Hrgovića, svi su izgledali kao da nisu došli na utakmicu, osim Pukštasa. Ako već znaš da je bura, u drugom dijelu imaš buru za sebe. Kako ćeš doći do udaraca, bilo ih je malo u drugom poluvremenu. Možeš izgubiti, ali ovako izgubiti, ostavljaš dojam da si se raspao. Momčad koja je prva na ljestvici s četiri boda prednosti uoči ovog kola, da uživaš u ovoj poziciji. Sad su u poziciji da nitko ništa ne valja. Samo čekam anketice. Sav ovaj medijski pritisak sad kreće. Anketica Garcia da ili ne, Garcia ili Livaja, tko je jači. Tko će biti novi trener, Krovinović nema pojma, Šarliju treba vratiti na Cipar... Nije realno da imaš četiri boda prednosti s ovom momčadi nakon Albanaca. Žao mi je što je nakon jedne šamarčine sve to palo u vodu. Znam u kojem smjeru to sve ide - rekao je Jeličić.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Livaja nije dobio ni minutu. Je li trebao ući?

- Naravno da smo očekivali da uđe Marko, navodno ima neke trbušne tegobe. Postoji li neki problem, mi to ne možemo znati. Radi se o najboljem igraču lige vjerojatno. Očekivao sam da će krenuti i Šego i Livaja, ali Garcia je odlučio ostaviti ono što funkcionira. To bi većina trenera i napravila. Nadam se da će se primiriti sve, da je Marko fizički spreman i da ćemo ga gledati u idućoj utakmici od početka. A najavljivali smo da treba pokazati kad dođe nezgodan period da će biti podrška, da vjeruju u ono što rade, da jedna loša partija ne može pokvariti sve dobro. Bit će teško protiv Varaždina, ali na terenu moraš potvrditi sve. Prvi ste momci i nema druge - rekao je Vejić.

- Znam da Garcia ima visoku razinu socijalne inteligencije, ali to što je on izjavio za Livaju se ne radi. U svakom velikom klubu se rješava u četiri zida. To me podsjeća na situaciju Gattusa i Perišića. Sjednu trener i igrač i pokušaju ih riješiti. Ovako je otvorena Pandorina kutija. Ako se ovako ne ishendla na pravi način, ovo je početak kraja Garcije. Ne bih to volio jer je kvalitetan trener, ali klub treba biti iznad svih. Neću ulaziti u njegove trbušne tegobe, i ja sam znao to reći mami kad mi se nije išlo u školu. On je trebao zatomiti ego, koliko god davao i daje Hajduku u četiri godine, trebao je dati drugim igračima koji ne igraju primjer, i oni bi mogli iskazivati nezadovoljstvo. A pričamo o situaciji u kojoj je Hajduk prvi na ljestvici nakon 14 kola, što nitko nije vjerovao - poručio je Jeličić.

Kasnije je dodao:

- Kad krenu anketice pa legende što čekaju pozive portala kao catering na poluvremenu u Splitu. Da, Garcia je izgubio 5-0, dobio je šamar, treba mu ukazati na sve, ali na početku i kraju: Hajduk je prvi. Stvari su se u zadnjih 12 godina promijenile, Hajduk je samo dvaput završio na kraju ispred Rijeke. Vidjelo se na licu Sancheza koliko se olakšao, figurativno rečeno, i sigurno će puno lakše završiti ovaj dio sezone.