Jeličić: Čisti penali za Rijeku... Sopić: Nije se trebalo igrati, a igrače ću sad počastiti čajem

Rijeka je u ludoj, zaostaloj utakmici četvrtog kola HNL-a, pobijedila Goricu 3-2. Turopoljski klub imao je 2-0 pa sve prosuo. Trener Gorice Dinko Jeličić prokomentirao je susret.

Jeličić: Penali su bili čisti

- Čestitam svojoj momčadi na požrtvovnosti, besprijekornoj energiji. Čestitam Rijeci na zasluženoj pobjedi, zabili su gol više. Gledatelji su, unatoč teškim uvjetima, mogli uživati. Mi moramo prespavati, stišati emocije. Žao mi je zbog ekscesa na kraju utakmice. Emocije su odradile svoje. Protivnik nas je okrenuo... I mi smo utakmice znali okretati. Idemo ovo prespavati i spremati se za Lokomotivu.

Suđenje?

- Prvi penal nisam vidio je li bio unutra. Nemam razloga vjerovati da nije, čim je to sudac išao gledati. Kod drugog je lopta pala Mrzljaku na ruku. Nemam što reći, to je penal, takva su pravila. Nije lako kad vas preokrenu s dva penala, ali to je tako. Veseli me što smo imali nekoliko mrtvih šansi, to su sve akcije koje smo vježbali na treninzima. Nije nas nagradilo kao što nas je znalo nagraditi u nekim prethodnim utakmicama.

Je li vas strah da igrači ne potonu na ovakve utakmice?

- Nije, imamo mi iskusnih igrača koji su kostur ove ekipe.

Jeste li trebali mijenjati ranije?

- Imamo na klupi puno mladih igrača. Da sam vidio da je netko drastično pao, promijenio bih ranije... To je sport. Moramo se i s ovakvim porazima nositi.

Sopić: Častim na benzinskoj

Riječ je potom dobio trener Rijeke Željko Sopić.

- Nisam vidio previše nogometa. Nije se trebala odigrati ova utakmica. To je moje privatno mišljenje. Danas smo pobijedili pa smo, kao, sretni. Da su se ozlijedila tri, četiri igrača... Tri boda i idemo kući pjevajući.

Nastavio je...

- Njima je teren više odgovarao nego nama, na kraju smo pokazali karakter. Pokušali smo nešto igrati, ali glupo je to komentirati uopće. Suludo je pričati o nekim akcijama, potezima...

Slijedi Hajduk...

- Pokazat ćemo tu pravo lice. Pred rasprodanim stadionom. O tome sad ne razmišljam, već kako ću počastiti igrače na benzinskoj. Da, toplim napitkom, čajem, cappuccinom...

Zašto ste mijenjali Franju Ivanovića i Marca Pašalića već u 30. minuti?

- Zbog terena.