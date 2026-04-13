Jeličić prozvao članicu uprave Hajduka: I HT-u trebaju dodatni gigabajti od njezinih mailova...

Proslavljeni hrvatski nogometaš i popularni stručni komentator, Joško Jeličić, u ponedjeljak je gostovao u novoj epizodi Podcasta Inkubatora i time prvi put javno progovorio nakon odlaska iz emisije Studio HNL koja se emitira na MaxSportu.

Jeličić je komentirao razne teme, od Hajduka, HNL-a, Zlatka Dalića i odlaska s MaxSport televizije. Prozvao je Marinku Akrap, koja je od 2021. godine članica uprave Hajduka. Njezin djelokrug poslova su marketing, odnosi s javnošću

- Sad mi je jasno, ali prije nije bilo... HT je njemačka tvrtka koja ostvaruje 150 milijuna eura neto dobiti u Hrvatskoj. I došla je na razinu da ljudi koji vode Hajduk javljaju na tjednoj bazi. Marinku Akrap zovem gospođa Vegeta jer se miješa u sve. Mislim da čak i HT mora nadoplaćivati dodatne gigabajte memorije koliko ona šalje mailova na tjednoj bazi! Ne mogu vjerovati što su dopustili Hajduku. - rekao je Jeličić te nastavio

- Smijala se (Akrap, op. a.) kada je vidjela da gostujem u tvojem podcastu, poslao sam joj tu objavu. To je došlo do razine da je Hrvatski Telekom podvio rep Hajduku. Hrvoje Vejić također je otišao zbog pritiska. On bi znao tijekom emisije reći da je šteta što je napadač Hajduka promašio šansu, a to je smetalo navijačima Dinama. Pa, čovjek je hajdukovac. Zašto je to problem? Serija "Dva i pol muškarca" nastavila se bez Charlieja Sheena, tako će i ova bez mene. Ja imam onu radikalnu autentičnost nauštrb komfortizma i socijalno prihvatljivog ponašanja. Takav sam. Ja sam izvan regulacija. Ne može me se kontrolirati. Rastali bi se i bez obzira na ovo. Dobio sam dvije poruke od odvjetnika da će tužiti HT zbog mojeg ugovora. Rekao sam da to ne želim. Ja sam kao naštetio ugledu. Onda bi trebali dokazati pad gledanosti! A to nije bio slučaj. To je sve, po meni, bila dobra propaganda za naš nogomet. Pa, ja razgovaram s našim nogometašima i trenerima. Ja znam biti za****n, ali igrači znaju da nema povlaštenih. U većini emisije bih hvalio ljude. Ali cinične bi scene bile viralne. Mislim da je jedna emisija bila klikanija od većina članaka koji su pljuvali po meni kada sam otišao.