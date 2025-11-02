Jeličić: Mišić si ovo ne bi smio dopustiti, a Radeljić s ovakvom glumom ne može ni u sapunice

Iako se posljednja utakmica 12. kola HNL-a tek treba odigrati (Gorica i Lokomotiva), Joško Jeličić i Hrvoje Vejić podijelili su svoje dojmove viđenim u analizi kola na MAX Sportu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:35 Kangin problem s hlačicama | Video: MAXSport/screenshot

Osijek - Varaždin 0-0

- Sad ćemo vidjeti na Poljudu (Osijeku slijedi gostovanje na Poljudu op.a) tko su muškarci, a tko "muškići". Igračima nije bilo lako igrati nakon tri uzastopna poraza - kaže Jeličić.

Dinamo - Rijeka 2-1

- U Dinamu su svi svjesni da to ne izgleda onako kako bi priželjkivali, ali naravno da je za njih najbitnije da su pobijedili. Imao je Dinamo i dosta sreće, gol Hoxhe je majstorija, ali je plod i sreće - započeo je Vejić pa pustio riječ Jeličiću.

- Čisti crveni karton Mišića, ovdje se nema što komentirati. On si kao kapetan i kao najvažniji igrač ne smije dozvoliti. Bili smo igrači, znamo da dođu tenzije. Ne znam zašto nije dobio crveni karton i zašto se VAR nije isključio, a ne zanima me ni poslanica Layeca.

Foto: MAXSport/screenshot

- Sinoć me zvao Damir Mišković i s pravom je ogorčen. Uvjeren sam da Pajač nije namjerno pogriješio. Mišković nikad ne smije reći da Dinamo mora biti prvi, to apsolutno ne stoji. Ako uđemo u tu sivu zonu, imat ćemo problem. Što ćemo s drugim žutim kartonom za Jankovića koji je trebao dobiti drugi žuti karton u debiju Sancheza? Što ćemo s gaženjem Radeljića protiv Hajduka? S druge strane, oni su postavili sudačkog povjerenika i komisiju. Svi se žale kad su oštećeni, a mudro šute kad se njima ide u prilog - kaže Jeličić.

- Pajač ima znanje, ali nema osobnost da vodi velike utakmice. Uvjeren sam da nitko nema namjeru oštetiti bilo koga. Zadnjih pet, šest godina to je sve u "pet deka".

Foto: GNK Dinamo

- Mišić je vjerojatno slušao pjesmu od Vojka V gdje kaže "šaka, noga, šaka, noga". Nije mi jasno da se VAR soba nije oglasila - smatra Vejić.

- Radeljić ne može glumiti u turskim sapunicama s ovakvom glumom, a Lasickas se vjerojatno rodio sa strahom od Rusa - dodaje Jeličić pa se osvrće na Rijeku:

- Dinamo je u prvih 30 minuta izgledao ponajbolje u ovom dijelu prvenstva, ali moramo dati na važnosti Rijeci. Izgubili su od Vukovara, ranije i od Lokomotive, Gorice... Kovačević mora osjetiti trenutak kad je Rijeka preuzela inicijativu. Nije prvi put, to je već uzorak, sjetimo se utakmice na Rujevici. Njegov autoritet nije sporan, ali on želi zadovoljiti svakoga. Zašto moraš staviti Kulenovića? Ako su nezadovoljni za ovu plaću koju primaju, neka odu kod Bobana pa se njemu požale - kaže Jeličić.