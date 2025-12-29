Jelovčić za 24sata: Euro će biti moje zadnje veliko natjecanje, sanjam polufinale u Sloveniji...

Hrvatska futsal reprezentacija u prosincu je na turniru u Metzu osvojila treće mjesto, izabranici Marinka Mavrovića prvo su poraženi (5-3) od Paragvaja, a onda svladali Kolumbiju (1-0). Naši su se futsalaši u međuvremenu vratili u klubove, a onda će se 11. siječnja okupiti uoči završnih priprema za Europsko prvenstvo koje će se od 21. siječnja do 7. veljače održati u Litvi, Latviji i Sloveniji.

