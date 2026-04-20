POTVRDIO KLUB

Jerko Marinić Kragić karijeru će nastaviti u malteškom prvaku

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Jadran i Mladost sastali se u 8. kolu Prvenstva Hrvatske | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hrvatski vaterpolist Jerko Marinić Kragić seli na Maltu! Potpisao za prvaka San Giljan ASC, a navijači su oduševljeni njegovim dolaskom. Hoće li donijeti pobjednički mentalitet

Jedan od ključnih igrača hrvatske vaterpolske reprezentacije i član upravnog odbora udruge "Naš Hajduk", Jerko Marinić Kragić, karijeru nastavlja na Malti. Njegov novi klub za iduću ljetnu sezonu bit će San Giljan Aquatic Sports Club, malteški prvak koji se velikim pojačanjem pohvalio na svom službenom Instagram profilu. Malteška liga igra se za vrijeme ljetnih mjeseci te će oko dva mjeseca biti tamo, a onda bi se mogao vratiti u Jadran. San Gijan 14 puta je bio prvak Malte.

"San Giljan ASC s ponosom objavljuje potpisivanje Jerka Marinića Kragića za ljetnu sezonu 2026.! Aktualni svjetski prvak, Jerko, dolazi kao jedan od vodećih igrača u europskom vaterpolu. Njegov dolazak dodatno jača aktualne državne prvake dokazanom kvalitetom, iskustvom i snažnim pobjedničkim mentalitetom", stoji u objavi kluba.

- Ponosan sam što ću igrati za aktualnog prvaka Malte. Dat ću sve od sebe za najbolje navijače. Ne mogu dočekati da liga krene - rekao je Marinić Kragić

Marinić Kragić je s hrvatskom bio svjetski i europski prvak, europski doprvak te ima srebro s Olimpijskih igara. Tri puta je bio prvak Hrvatske te je osvojio Kup i Superkup.

