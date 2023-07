Jerkov o Novoselu: Prvi nas je vodio na turneje po Americi i tako ubrzao našu košarku

Željko Jerkov jedan je od najboljih primjera kako se dobrim promišljanjem i planom stvaraju kvalitetni igrači, a u njegovom slučaju presudnu ulogu imao je - Mirko Novosel.

Jerkov je odrastao i košarkom se počeo baviti u Puli, bio je kadetski i juniorski reprezentativac kod Novosela, ali bilo je jasno da u malom klubu ne može napredovati i postati vrhunski igrač.

- Forsirao sam ga da ode u Jugoplastiku, kao što sam forsirao da Kićanović ode u Partizan, Delibašić u Bosnu... Znao sam da moraju igrati i stasavati kako bih mogao napraviti smjenu generacija - pričao nam je o tim vremenima Novosel pa dodao:

- Reprezentacija za EP u Barceloni 1973. godina imala je 135 dana priprema, a samo prva turneja po Južnoj Americi, Peru i Brazil trajala je 43 dana. Rekao sam Jerkovu da će, ako bude dobar, ići na EP. Konkurencija mu je bio Damjanović iz Radničkoga, beogradski mediji su me napadali ali nisam se dao.

Nastavio je...

- Jerkov se pokazao kao jako dobar i izborio je mjesto u momčadi koja je osvojila zlato na EP, a najbolja potvrda da sam bio u pravu mi je bila kada je počela liga, a u utakmici Radničkog i Jugoplastike u prvom kolu Jerkov je zabio 36 koševa. Nakon toga me više nitko ništa nije pitao.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Tih vremena jako se dobro sjeća i Jerkov.

- Mirko je moju generaciju promovirao u reprezentaciji i napravio je sjajan posao. Nije bilo lako odreći se starih i iskusnih igrača koji su dugi niz godina igrali i osvajali medalje, među ostalim i zlato na Svjetskom prvenstvu u Ljubljani 1970. godine, ali on je imao znanja i hrabrosti da to napravi. On je uveo Kićanovića, Dalipagića, Slavnića, mene..., kasnije i Delibašića i Žižića, imao je viziju kako će budućnost košarke izgledati. Mogu slobodno reći da je Mirko tada imao više povjerenja u mene, nego što sam ga ja imao sam u sebe - rekao je Jerkov.

Podvukao je...

- Mirko je bio inovator, on nas je prvi vodio na turneje po Americi, gdje smo u dva-tri tjedna odigrali po desetak utakmica s njihovim sveučilištarcima i ubrzali našu košarku do maksimuma. Od tada i počinje dominacija jugoslavenske košarke nad Rusima, pod koševima bi se nekako nosili s njihovim "monstrumima" ali su naši bekovi igrali puno brže i donosili su nam prevagu.

Legendarni hrvatski košarkaški stručnjak Mirko Novosel umro je u 86. godini. Novosel je bio jedan od najpoznatijih hrvatskih košarkaških stručnjaka, član Kuće slavnih i sinonim za uspjeh.