Madonna i zvjezdani spektakl usred finala: prvi put na SP-u 'half time show' razvalio MetLife, ali i potaknuo mnoge rasprave o amerikanizaciji nogometa. Pauza je trajala čak 27 minuta i 22 sekunde
NEČUVENO Fifa prevarila sve, evo koliko je trajala pauza na finalu SP-a! Kako vam se sviđa?
Usred finala Svjetskoga nogometnog prvenstva po prvi put: 'half time show', glazbeno-scenski spektakl na terenu stadiona MetLife u New Jerseyu nakon blijedog prvog poluvremena između Španjolske i Argentine (0-0).
POGLEDAJTE GALERIJU: 'Half time show' na finalu SP-a
🇧🇷🎶 𝐁𝐑𝐀𝐙𝐈𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐒 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐋 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐖!— Sportskeeda Football (@skworldfootball) July 19, 2026
Ronaldinho and Ronaldo Nazário make special appearances during Madonna’s spectacular half-time show. 😍🔥#Ronaldinho #RonaldoNazario #Madonna #FIFAWorldCup #Spain #Argentina pic.twitter.com/5N6tvFdnbK
Već je i sam početak finala kasnio šest minuta nakon ceremonije uoči otvorenja u kojoj su nastupili Jennifer Hudson, Tom Cruise, IShowSpeed, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger. A pauza između dva poluvremena čak 27 minuta i 22 sekunde! Iako je samo nekoliko dana ranije stigla najava kako će pauza trajati: 17 minuta.
Madonna je zapalila publiku dok su je vozili ni manje ni više nego Ronaldinho i Ronaldo i iskrcali kraj terena, a onda su pjevali BTS, Justin Bieber, Shakira i potom svi oni zajedno uz brojnu djecu i likove iz Ulice Sesame. Sami nastupi trajali su oko deset minuta, oko osam minuta pripremanje i raspremanje scenografije. Video pogledajte OVDJE.
Inače, lani je na istom stadionu na finalu Svjetskoga klupskog prvenstva između Chelseaja i PSG-a (3-0) pauza trajala 24 minute, a po Pravilima nogometne igre ne bi smjela trajati duže od 15 minuta.
Je li vam se svidio 'half time show' u finalu SP-a?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+