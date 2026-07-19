NEČUVENO Fifa prevarila sve, evo koliko je trajala pauza na finalu SP-a! Kako vam se sviđa?

Usred finala Svjetskoga nogometnog prvenstva po prvi put: 'half time show', glazbeno-scenski spektakl na terenu stadiona MetLife u New Jerseyu nakon blijedog prvog poluvremena između Španjolske i Argentine (0-0).

POGLEDAJTE GALERIJU: 'Half time show' na finalu SP-a

Već je i sam početak finala kasnio šest minuta nakon ceremonije uoči otvorenja u kojoj su nastupili Jennifer Hudson, Tom Cruise, IShowSpeed, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger. A pauza između dva poluvremena čak 27 minuta i 22 sekunde! Iako je samo nekoliko dana ranije stigla najava kako će pauza trajati: 17 minuta.

Foto: Dylan Martinez

Madonna je zapalila publiku dok su je vozili ni manje ni više nego Ronaldinho i Ronaldo i iskrcali kraj terena, a onda su pjevali BTS, Justin Bieber, Shakira i potom svi oni zajedno uz brojnu djecu i likove iz Ulice Sesame. Sami nastupi trajali su oko deset minuta, oko osam minuta pripremanje i raspremanje scenografije. Video pogledajte OVDJE.

Inače, lani je na istom stadionu na finalu Svjetskoga klupskog prvenstva između Chelseaja i PSG-a (3-0) pauza trajala 24 minute, a po Pravilima nogometne igre ne bi smjela trajati duže od 15 minuta.