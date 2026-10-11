Obavijesti

Sport

Komentari 1
IZJAVE ANALITIČARA

Ješe: Neke odluke su bile čudne. Rendulić: Livaja nije bio tema, što znači da su svi u Splitu sretni

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Ješe: Neke odluke su bile čudne. Rendulić: Livaja nije bio tema, što znači da su svi u Splitu sretni
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hajduk je u kišnom derbiju preokretom srušio Dinamo 2-1. Ješe kaže da je problem u formi Dinamovih igrača, a Rendulić je komentirao status Livaje u splitskome klubu

Admiral

U najvećem hrvatskom derbiju, utakmici devetog kola HNL-a, na Poljudu su nogometaši Hajduka pobijedili zagrebački Dinamo nakon preokreta s 2-1 (1-1) u teškim, kišnim uvjetima. Beljo je zabio gol za 'modre', a za Splićane su pogodili Bamba i McKenna (ag). Utakmicu je za HRT prokomentirao stručni analitičar Vedran Ješe.

Pokretanje videa...

Sažetak Hajduk - Dinamo VIDEO
Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Nakon utakmice smo vidjeli koji igrači nisu u formi i koji su podbacili. Mišić je 50 posto Dinama; to već pričamo dugo i to se opet pokazalo. Dinamo nije mogao povezati igru nikako cijelu utakmicu. Zajc isto nije u formi koju pamtimo od prošle godine. Iznenadio sam se kad sam vidio Tabinasa u prvoj postavi s obzirom da je Šotiček, uz Bambu u odličnoj formi. Nije mogao Šotičeku parirati u duelu, možda da je tu Kovačević probao s Galešićem koji je puno jači fizički i najboljoj formi od svih braniča. Neke odluke su bile čudne i vidjeli smo da puno igrača Dinama nije u formi što je ozbiljan problem i nešto moraju mijenjati u klubu. Igrači imaju puno kvalitete, a ne pokazuju je.

Susret je komentirao i trener Krunoslav Rendulić koji se osvrnuo na Hajduk i Marka Livaju.

- Šego igra dobro i kvalitetno već duži period. Livaja opet nije dobio minutažu i poslije ove utakmice nije tema. Barem ja nisam o njemu pročitao igdje. To znači da su svi u Splitu zadovoljni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prvog "vječnog derbija" sezone Dinamo nastavlja s nastupom u ligaškoj fazi Europske lige, a Hajduk kreće u Konferencijskoj
ŠOKANTNE FOTOGRAFIJE Ovako je izgledala Spaladium Arena. Vlada daje milijune u obnovu
17 GODINA PROPADA

ŠOKANTNE FOTOGRAFIJE Ovako je izgledala Spaladium Arena. Vlada daje milijune u obnovu

Nakon dugotrajnih pravnih i financijskih procesa, stvoreni su uvjeti da se dvorana ponovno koristi za potrebe građana, sportskih aktivnosti i raznih manifestacija
FOTO Zbog nje svi prebacuju na sportski program. Evo tko je atraktivna novinarka iz Čilea
LJEPOTICA S KORDILJERA

FOTO Zbog nje svi prebacuju na sportski program. Evo tko je atraktivna novinarka iz Čilea

Constanza Solar je čileanska sportska novinarka i TV voditeljica. Poznata je po radu u sportskim medijima i na televiziji u Čileu. Ističe se profesionalnošću i fokusom na ljudske priče, a ima i govornu manu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026