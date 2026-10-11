Ješe: Neke odluke su bile čudne. Rendulić: Livaja nije bio tema, što znači da su svi u Splitu sretni

U najvećem hrvatskom derbiju, utakmici devetog kola HNL-a, na Poljudu su nogometaši Hajduka pobijedili zagrebački Dinamo nakon preokreta s 2-1 (1-1) u teškim, kišnim uvjetima. Beljo je zabio gol za 'modre', a za Splićane su pogodili Bamba i McKenna (ag). Utakmicu je za HRT prokomentirao stručni analitičar Vedran Ješe.

Pokretanje videa... VIDEO Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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- Nakon utakmice smo vidjeli koji igrači nisu u formi i koji su podbacili. Mišić je 50 posto Dinama; to već pričamo dugo i to se opet pokazalo. Dinamo nije mogao povezati igru nikako cijelu utakmicu. Zajc isto nije u formi koju pamtimo od prošle godine. Iznenadio sam se kad sam vidio Tabinasa u prvoj postavi s obzirom da je Šotiček, uz Bambu u odličnoj formi. Nije mogao Šotičeku parirati u duelu, možda da je tu Kovačević probao s Galešićem koji je puno jači fizički i najboljoj formi od svih braniča. Neke odluke su bile čudne i vidjeli smo da puno igrača Dinama nije u formi što je ozbiljan problem i nešto moraju mijenjati u klubu. Igrači imaju puno kvalitete, a ne pokazuju je.

Susret je komentirao i trener Krunoslav Rendulić koji se osvrnuo na Hajduk i Marka Livaju.

- Šego igra dobro i kvalitetno već duži period. Livaja opet nije dobio minutažu i poslije ove utakmice nije tema. Barem ja nisam o njemu pročitao igdje. To znači da su svi u Splitu zadovoljni.