Jesu li Finci spremni za 'neveru s Kvarnera'? Ovo je sastav Rijeke

Tri od tri početak je drugog mandata Matjaža Keka na klupi Rijeke. Derry City (1-0, 1-0) i Rudeš (2-1) nisu relevantno mjerilo kvalitete, ali rujevički klub na početku sezone izgleda baš onako kako se i očekivalo pod palicom slovenskog maga. Čvrsto i disciplinirano u obrani, odgovorno, kompaktno i s puno trke, a u napadu uvijek nešto izvuku na individualnu kvalitetu. Tek je početak sezone i jasno je da će se momčad dizati kroz utakmice, no ono što su pokazali u dosadašnje tri može itekako zadovoljiti navijače.

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Riječani nastavljaju put prema Konferencijskoj ligi, a prepreka u trećem pretkolu bit će finski Ilves. Prvi susret igra se danas od 20.45 sati (RTL) na Rujevici. Kad su u pitanju finski predstavnici, ovo će im biti tek drugi sraz, prije 12 godina su s ukupnih 3-2 izbacili HJK Helsinki i plasirali se u grupnu fazu Europske lige.

Ilves, klub stacioniran u Tampereu, vrijedi tek četiri milijuna eura, ali ima dvojicu sjajnih golgetera na koje će Rijeka morati pripaziti, veznjak Jardell Kanga ove godine je zabio 12 golova, a Teemu Hytonen je na 14. Do trećeg pretkola došli su nakon što su u prethodna dva izbacili Differdange i Stjarnan.

Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

A što navijači mogu očekivati od Kekove Rijeke? Ofenzivnu, energičnu i punu samopouzdanja na krilima odličnog ulaska u sezonu. Prije svega, važno je i da ostali igrači rasterete Tonija Fruka, jer jasno je na koga će Finci najviše paziti. Riječki čarobnjak hvata formu, polako dolazi na svoju radnu temperaturu, a ono što veseli je da i ostali igrači u napadu djeluju sve bolje.

Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

To se odnosi na Adu-Adjeija, koji je zabio Rudešu i Derry Cityju, a budi se i Justas Lasickas, kojega Kek izuzetno cijeni. Rijeka je, zbog iskustva i kvalitete, golemi favorit, a ključno će biti slaviti na Rujevici s opipljivom gol-razlikom kako bi izbjegli drame u Finskoj jer svjesni su i oni sami da ih za tjedan dana čeka teško gostovanje. Ne toliko zbog kvalitete Ilvesa, devetoplasirane momčadi tamošnjeg prvenstva, već zbog umjetne trave i prohladnih 15-ak stupnjeva, koliko se očekuje da će biti u Tampereu.

Rijeka bi trebala startati u formaciji 4-2-3-1 s tek jednom promjenom u odnosu na prošlu europsku utakmicu protiv Derry Cityja, s Gabrielom Rukavinom ujesto Amera Gojaka: Todorović - Oreč, Majstorović, Barco, Devetak - Dantas, Pavić - Rukavina, Fruk, Janković - Adu-Adjei.