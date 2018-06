Jesu li Simpsoni nakon Trumpa i Gage predvidjeli i finale SP-a?

Epizoda Simpsona iz 1997. rasplamsala je nade Meksikanaca i Portugalaca za osvajanje naslova svjetskog prvaka u Rusiji.

Ovaj animirani sitcom očito ima talent za predviđanje budućnosti. U epizodi staroj 18 godina predvidjeli su predsjedničku kandidaturu Donalda Trumpa. Osim toga, obistinila se i činjenica da će Disney kupiti 21st Century Fox te da će Lady Gaga nastupiti na finalu Superbowla.

A sada se ljudi diljem svijeta pitaju jesu li Simpsoni predvidjeli i finale Svjetskog prvenstva u Rusiji. Društvenim mrežama širi se epizoda iz 1997. pod nazivom 'The Cartridge Family', u kojoj se građanima Springfielda govori da pogledaju utakmicu i odluče koja je nacija najbolja na svijetu - Meksiko ili Portugal.

Još jedna scena iz serije govori da možda i nije riječ o pukim teorijama zavjere. Naime, na TV reklami u ovoj epizodi može se vidjeti igrač Meksika kako uživa u jacuzziju okružen djevojkama u bikinijima, što se navodno dogodilo na njihovom partiju uoči Svjetskog prvenstva.

Portugalske novine Eco ovaj detalj povezuju sa skandalom koji je nedavno potresao meksičku reprezentaciju, koja je navodno partijala s nekoliko žena prije početka turnira.

Da je Portugal završio prvi u skupini B, ove dvije momčadi mogle su se susresti prije finala, ali Cristiano Ronaldo je prvo fulao penal, a zatim je s bijele točke Iran došao do izjednačenja što je pomoglo Španjolcima da dođu na vrh tablice.

Reakcija fanova na društvenim mrežama toliko je velika da se oglasio i Bayer Leverkusen.

Njemački prvoligaš objavio je na Twitteru:

- Navodno postoji epizoda Simpsona koja predviđa Meksiko u finalu Svjetskog prvenstva... Zna li netko gdje možemo pronaći epizodu koja predviđa Bayer 04 Leverkusen kao osvajače Bundeslige 2018./19.?

Apparently there’s an episode of The Simpsons that’s predicted a #WorldCup final for Mexico...



...anyone know where we can find the episode predicting a Bayer 04 Leverkusen Bundesliga title in 2018/19? pic.twitter.com/bVPxqDki7V — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 27. lipnja 2018.

Jedan je 'tviteraš' obećao da će obrijati Simpsone na glavu, ako Portugal i Meksiko stvarno dođu do finala, dok je drugi napisao:

- Sad shvaćam. Ronaldo je fulao penal kako bi Portugal završio na drugom mjestu u skupini i tako ostvario predviđanja Simpsona.

The Simpsons predicted Mexico and Portugal to reach the World Cup Final.

They’ve got a good track record with predictions... pic.twitter.com/F9ZFHZqlvG — James Melville (@JamesMelville) 27. lipnja 2018.

The Simpsons have predicted too much...it's at an alarming stage now. — Joe Coffey (@Joe_Coffey) 27. lipnja 2018.

Let me find out the Simpson are gonna be right once again. Prediction of the 2018 World Cup final! pic.twitter.com/A7LuW32pzs — Tony (@tonyortega771) 17. lipnja 2018.

Apparently the Simpsons predicted that Mexico and Portugal would go to the final of the World Cup, and we all know what happens when they predict stuff 👀 — Kofi Uzumaki🇬🇭⚡️ (@KofiFromGH) 27. lipnja 2018.

The simpsons predicted that Mexico would make it to the World Cup final. I trust this outcome. — 𝒥𝓊𝓁𝑒𝓈 🙄 (@xMmePresidentx) 26. lipnja 2018.

yooo lowkey the simpsons predicted Mexico and Portugal in the final, have they ever been wrong about anything they predict? — Reggie 🌐 (@ItzRegBro) 26. lipnja 2018.

A evo i cijele epizode, za sve znatiželjnike koji žele zaviriti u budućnost:

