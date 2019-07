Jesus je bio potpuno shrvan: Plakao neutješno na stubama

Trebao je biti junak finala, a na kraju se skoro pretvorio u tragičara.

Gabriel Jesus je igrao sjajno u finalu protiv Perua, asistirao za prvi gol, zabio drugi, prijetio... A onda je u 70. minuti napravio nepotrebnu glupost. Kao da je zaboravio da već ima žuti karton. Išao je 'vratiti' za jedan raniji start Carlosu Zambranu, pokupio ga u skoku, a sudac mu je odmah pokazao drugi žuti karton. Nije mu se isplatilo žaliti, Vargas je bio neumoljiv i čvrsto uvjeren u svoju odluku.

Foto: RICARDO MORAES Foto: HENRY ROMERO

Vjerojatno nije očekivao da će sudac imati hrabrosti pokazati crveni u finalnoj utakmici, možda na neki način tako i usmjeriti kraj, ali mogao je nešto naučiti na primjeru Lea Messija koji je isključen kod Argentine u utakmici s Čileom za treće mjesto.

Nakon isključenja je bio potpuno shrvan, kamere su ga uhvatile kako uplakan sjedi na stepenicama koje vode do svlačionica i dalje protestirajući. Prije toga je šutirao bočice s vodom pa srušio kućicu za VAR. Srećom, njegovi suigrači nisu dopustili da se jedina pogreška koju je Jesus napravio protiv Perua pokaže odlučujućom.

Seeing Gabriel Jesus like this actually hurts man #CopaAmerica pic.twitter.com/1rvz0yXF4J