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DRUGI PUT U TRI DANA

JEZIVE SCENE Njemački dragulj ponovno se srušio na travnjaku

Piše 24sata,
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JEZIVE SCENE Njemački dragulj ponovno se srušio na travnjaku
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
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Drama u Bayernu: Musiala se opet srušio na terenu, a dva kolapsa u tri dana digla su uzbunu i zabrinula navijače

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Neugodne scene dolaze s prijateljske utakmici Bayerna i Heidenheima. Njemački reprezentativac Jamal Musiala (23) srušio se na travnjak samo nekoliko minuta nakon što je ušao u igru, što je izazvalo veliku zabrinutost jer mu se isto dogodilo samo tri dana ranije protiv RB Leipziga.

Pre Season Friendly - Bayern Munich v RB Leipzig
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Musiala je ušao u igru u 61. minuti, no samo osam minuta kasnije morao je napustiti teren nakon što je kolabirao. Ono što dodatno zabrinjava jest činjenica da ovo nije prvi takav slučaj za mladog veznjaka. Tri dana ranije Musiala se također onesvijestio zbog vrućine. 

Dva slična incidenta u kratkom vremenskom razdoblju upalila su alarme i potaknula pitanja o njegovom zdravstvenom stanju., ali dobra je vijest što se 23-godišnji nogometaš ubrzo vratio na noge i uz člana stožera odšetao u svlačionicu. Navijači su skandirali njegovo ime dok je odlazio s terena.

(*uz korištenje AI-ja)
 

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