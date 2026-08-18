JEZIVE SCENE Njemački dragulj ponovno se srušio na travnjaku

Neugodne scene dolaze s prijateljske utakmici Bayerna i Heidenheima. Njemački reprezentativac Jamal Musiala (23) srušio se na travnjak samo nekoliko minuta nakon što je ušao u igru, što je izazvalo veliku zabrinutost jer mu se isto dogodilo samo tri dana ranije protiv RB Leipziga.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Musiala je ušao u igru u 61. minuti, no samo osam minuta kasnije morao je napustiti teren nakon što je kolabirao. Ono što dodatno zabrinjava jest činjenica da ovo nije prvi takav slučaj za mladog veznjaka. Tri dana ranije Musiala se također onesvijestio zbog vrućine.

Dva slična incidenta u kratkom vremenskom razdoblju upalila su alarme i potaknula pitanja o njegovom zdravstvenom stanju., ali dobra je vijest što se 23-godišnji nogometaš ubrzo vratio na noge i uz člana stožera odšetao u svlačionicu. Navijači su skandirali njegovo ime dok je odlazio s terena.

🚨🚨| Jamal Musiala came on in the 61st minute but had to leave the game just 8 minutes later after 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐀𝐏𝐒𝐈𝐍𝐆 on the pitch.



He had also passed out from the heat during the friendly against Leipzig. pic.twitter.com/qKV3E9WSwG — CentreGoals. (@centregoals) August 18, 2026