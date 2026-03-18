Obavijesti

Sport

Komentari 3
BIZARNA OZLJEDA

JEZIVO Napadač Galate pao na reklamu. Iznijeli ga na nosilima

Piše HINA, Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Arenasport/Screenshot

Lang je ostao ležati u bolovima, a ubrzo je postalo jasno da je riječ o teškoj ozljedi palca. Činjenica da su ga morali iznijeti na nosilima, što je krajnje neuobičajeno za ozljedu ruke, šokirala je mnoge

Admiral

U uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka između Liverpoola i Galatasaraya, odigranoj na Anfieldu, dogodio se stravičan incident. Krilni igrač turske momčadi, Noa Lang, doživio je bizarnu i tešku ozljedu zbog koje je na nosilima iznesen s terena u 80. minuti utakmice.

Incident se dogodio tijekom prvog poluvremena kada je Lang, nakon jednog duela, izgubio ravnotežu i pao preko reklamnih panoa koji okružuju teren. Iako sam pad nije djelovao pretjerano opasno, reakcije suigrača i protivničkih igrača odmah su dale naslutiti da se radi o nečem ozbiljnom.

Liverpool v Galatasaray - UEFA Champions League - Round of Sixteen - Second Leg - Anfield
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Lang je ostao ležati u bolovima, a ubrzo je postalo jasno da je riječ o teškoj ozljedi palca. Činjenica da su ga morali iznijeti na nosilima, što je krajnje neuobičajeno za ozljedu ruke, šokirala je sve prisutne i gledatelje pred ekranima. Snimku možete OVDJE.

Zanimljivo je da su i navijači na stadionu isprva reagirali sumnjičavo, misleći da Lang simulira, budući da su igrači Galatasaraya tijekom utakmice često odugovlačili s igrom. Međutim, kada su shvatili ozbiljnost situacije, publika na Anfieldu ispratila je nesretnog igrača pljeskom dok su ga iznosili s terena.

Dominantni Liverpool

Nakon poraza u Istanbulu 0-1, Liverpool je na Anfieldu porazio Galatasaray sa 4-0 izborivši četvrtfinale. Turski sastav se dobro držao u prvom poluvremenu, no u nastavku je potonuo primivši tri gola.

Liverpool je poveo u 25. minuti, Alexis Mac Allister je izveo korner, a Dominik Szoboszlai sa 11 metara lijepo pogodio za 1-0. "Redsi" su u posljednjim trenucima mogli do zabiti i drugi gol, no Mohamed Salah nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac je odlično zaustavio Ugurcan Cakir. No, Liverpoolu je u nastavku trebalo samo osam minuta da s dva gola praktički osigura prolaz.

UEFA Champions League - Round 16 - Second Leg - Liverpool v Galatasaray
Foto: Phil Noble/REUTERS

U 51. minuti je Hugo Ekitike sjajno Salahovo proigravanje pretvodio u gol, da bi dvije minute kasnije Ryan Gravenberch pospremio odbijanac za 3-0. Salah se iskupio za promašeni jedanaesterac pogodivši u 62. minuti za velikih 4-0. Pet minuta kasnije Salah je imao veliku priliku, no pogodio je vratnicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
SVE BITNE INFORMACIJE

Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona je počela 25. listopada u Söldenu, a završava 25. ožujka u Åreu. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji
'Drago mi je što će Livaković srušiti moj rekord. A to što sam proživio s Dalićem je fantastika'
LEGENDARNI HNL GOLMAN

'Drago mi je što će Livaković srušiti moj rekord. A to što sam proživio s Dalićem je fantastika'

Ivica Solomun i Livi sad su izjednačeni po broju nastupa u HNL-u. Legendarni golman Varteksa ispričao nam je anegdote s Dalićem i Rierom, a piše i nogometni blog
FOTO Bila je prva tenisačica na svijetu. Pokazala je tijelo nakon trećeg poroda i iznenadila sve
JAVILA SE I DONNA

FOTO Bila je prva tenisačica na svijetu. Pokazala je tijelo nakon trećeg poroda i iznenadila sve

Caroline Wozniacki, bivša svjetska teniska prvakinja, oduševila je fanove na Instagramu pozirajući u crvenom bikiniju samo sedam mjeseci nakon trećeg poroda. Njezina nevjerojatna forma izazvala je divljenje, a kolege su je zasipali komplimentima. Povratak na teniske terene čini se sve manje vjerojatnim

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026