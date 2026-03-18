JEZIVO Napadač Galate pao na reklamu. Iznijeli ga na nosilima
U uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka između Liverpoola i Galatasaraya, odigranoj na Anfieldu, dogodio se stravičan incident. Krilni igrač turske momčadi, Noa Lang, doživio je bizarnu i tešku ozljedu zbog koje je na nosilima iznesen s terena u 80. minuti utakmice.
Incident se dogodio tijekom prvog poluvremena kada je Lang, nakon jednog duela, izgubio ravnotežu i pao preko reklamnih panoa koji okružuju teren. Iako sam pad nije djelovao pretjerano opasno, reakcije suigrača i protivničkih igrača odmah su dale naslutiti da se radi o nečem ozbiljnom.
Lang je ostao ležati u bolovima, a ubrzo je postalo jasno da je riječ o teškoj ozljedi palca. Činjenica da su ga morali iznijeti na nosilima, što je krajnje neuobičajeno za ozljedu ruke, šokirala je sve prisutne i gledatelje pred ekranima. Snimku možete OVDJE.
Zanimljivo je da su i navijači na stadionu isprva reagirali sumnjičavo, misleći da Lang simulira, budući da su igrači Galatasaraya tijekom utakmice često odugovlačili s igrom. Međutim, kada su shvatili ozbiljnost situacije, publika na Anfieldu ispratila je nesretnog igrača pljeskom dok su ga iznosili s terena.
Dominantni Liverpool
Nakon poraza u Istanbulu 0-1, Liverpool je na Anfieldu porazio Galatasaray sa 4-0 izborivši četvrtfinale. Turski sastav se dobro držao u prvom poluvremenu, no u nastavku je potonuo primivši tri gola.
Liverpool je poveo u 25. minuti, Alexis Mac Allister je izveo korner, a Dominik Szoboszlai sa 11 metara lijepo pogodio za 1-0. "Redsi" su u posljednjim trenucima mogli do zabiti i drugi gol, no Mohamed Salah nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac je odlično zaustavio Ugurcan Cakir. No, Liverpoolu je u nastavku trebalo samo osam minuta da s dva gola praktički osigura prolaz.
U 51. minuti je Hugo Ekitike sjajno Salahovo proigravanje pretvodio u gol, da bi dvije minute kasnije Ryan Gravenberch pospremio odbijanac za 3-0. Salah se iskupio za promašeni jedanaesterac pogodivši u 62. minuti za velikih 4-0. Pet minuta kasnije Salah je imao veliku priliku, no pogodio je vratnicu.
