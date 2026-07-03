Joe Cole o spornom zaleđu: Ova odluka jedna je od najgorih u povijesti Svjetskih prvenstava

Hrvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva u petak nakon poraza od Portugala (2-1). Dalićevi izabranici odigrali su hrabru i odličnu utakmicu, posebno u drugom poluvremenu. 'Vatrenima' su poništena tri pogotka zbog zaleđa, a diskutabilan je bio i penal kojeg je Vlašić skrivio nad Veigom. Dan nakon susreta slegli su se dojmovi, a utakmicu i kontroverzne situacije prodiskutirali su engleske nogometne legende.

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Legendarni Joe Cole nije bio zadovoljan sa suđenjem.

- Mislio sam da će se nakon utakmice potući sa sucem. Ovo je bila jedna od najgorih sudačkih odluka u povijesti SP-a.

Gary Lineker je rekao da je zgrožen odlukom.

- Na početku turnira nije bilo previše involviranja od strane VAR-a, ali izgleda kako su to sve nadoknadili na utakmici Hrvatske i Portugala. Matanović uopće nije dirao loptu kod onog gola u sudačkoj nadoknadi; u najboljem slučaju lopta je dotaknula njegovu vlas kose.

Nakon toga se našalio i ćelavim Joe Coleu i Alanu Sheareru rekao da oni s tim ne bi imali problema.

Priključio im se i Micah Richards.

- Gledao sam situaciju nekoliko puta i dodir se ne može nikako vidjeti. Cijela situacija bi trebala biti očita i čista, zar ne? A upravo to nije bila, već suprotno. Slažem se s vama (spomenutim kolegama u studiju, op. a.). Poništiti gol na takav način duboko u sudačkoj nadoknadi je apsurdno.