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ENGLESKA LEGENDA

Joe Cole o spornom zaleđu: Ova odluka jedna je od najgorih u povijesti Svjetskih prvenstava

Piše Ivan Kužela,
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Joe Cole o spornom zaleđu: Ova odluka jedna je od najgorih u povijesti Svjetskih prvenstava
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION
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Engleske legende planule su zbog skandaloznog suđenja na Hrvatskoj i Portugalu: Joe Cole, Gary Lineker i Micah Richards tvrde da je VAR brutalno oštetio 'vatrene' u dramatičnom ispadanju od Portugala

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Hrvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva u petak nakon poraza od Portugala (2-1). Dalićevi izabranici odigrali su hrabru i odličnu utakmicu, posebno u drugom poluvremenu. 'Vatrenima' su poništena tri pogotka zbog zaleđa, a diskutabilan je bio i penal kojeg je Vlašić skrivio nad Veigom. Dan nakon susreta slegli su se dojmovi, a utakmicu i kontroverzne situacije prodiskutirali su engleske nogometne legende.

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Legendarni Joe Cole nije bio zadovoljan sa suđenjem.

- Mislio sam da će se nakon utakmice potući sa sucem. Ovo je bila jedna od najgorih sudačkih odluka u povijesti SP-a. 

Gary Lineker je rekao da je zgrožen odlukom.

- Na početku turnira nije bilo previše involviranja od strane VAR-a, ali izgleda kako su to sve nadoknadili na utakmici Hrvatske i Portugala. Matanović uopće nije dirao loptu kod onog gola u sudačkoj nadoknadi; u najboljem slučaju lopta je dotaknula njegovu vlas kose.

@netflixuk Did VAR get it right? #Portugal #Croatia ♬ original sound - NetflixUK

Nakon toga se našalio i ćelavim Joe Coleu i Alanu Sheareru rekao da oni s tim ne bi imali problema.

Priključio im se i Micah Richards.

- Gledao sam situaciju nekoliko puta i dodir se ne može nikako vidjeti. Cijela situacija bi trebala biti očita i čista, zar ne? A upravo to nije bila, već suprotno. Slažem se s vama (spomenutim kolegama u studiju, op. a.). Poništiti gol na takav način duboko u sudačkoj nadoknadi je apsurdno. 

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Komentari 4
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