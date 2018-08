Joe Hart napustio Manchester City nakon dugih 12 godina...

Joe Hart bio je dugogodišnji vratar Manchester Cityja, ali i njegovoj avanturi u redovima 'građana' došao je kraj nakon dugih 12 godina, potvrdili su iz kluba.

Bivši golman kluba iz Manchestera i dalje će ostati u Engleskoj, ali od sada će braniti boje Burnleya za koji je potpisao na sljedeće dvije godine, a visina transfera iznosi četiri milijuna eura.

BREAKING: Burnley Football Club is delighted to announce the signing of England international Joe Hart on an initial two-year deal. More to follow. pic.twitter.com/bkyAuXKlMS