Brko nije oduševljen: Ćorićev lob po meni je kao svaki drugi

Hrvatska vodi 1-0 protiv Amerikanaca u polufinalu Davis Cupa, a prvi bod donio nam je Borna Ćorić pobjedom 6-4, 7-6, 6-3 nad Steveom Johnsonom.

Borna je u Zadru odigrao odličan meč i potpuno zasluženo došao do pobjede, dok je njegov protivnik nekoliko šansi imao tek u tie-breaku u drugom setu.

- Da, da su dva ili tri udarca otišla na drugu stranu možda bi bilo bolje. No, Borna je odlično odigrao, vidi se da mu zemlja odgovara - izjavio je Johnson nakon meča.

U nekoliko navrata ga je domaća publika ometala tijekom servisa, no Amerikanac nije ništa zamjerio.

- Ma, ne bih tome pridavao neku važnost. Na kraju krajeva, zbog ovakve atmosfere se Davis Cup i igra, zar ne? I naši i hrvatski navijači su bili sjajni i nemam baš nikakvih zamjerki.

Početkom trećeg seta, Borna je napravio potez meča i oduševio sve prisutne, osim Johnsona. Izgledalo je kao da neće niti stići lopticu, ali onda ju je sjajno lobirao kroz noge za svoj jedini poen u tom gemu.

- Za mene je to bio poen kao i svaki drugi. Ne razmišljam o načinu na koji sam ga dobio ili izgubio niti se time zamaram, samo se fokusiram na sljedeći - zaključio je Johnson.

