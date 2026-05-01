Jokić i Nuggetsi ispali iz NBA doigravanja, Minnesota ide dalje! Knicksi oborili rekord

Bila je to večer odluke u NBA doigravanju. New York Knicksi i Minnesota Timberwolvesi osigurali su svoje mjesto u drugom krugu, dok su Philadelphia 76ersi pobjedom protiv Boston Celticsa izborili odlučujuću, sedmu utakmicu.

Knicksi pregazili Hawkse za prolazak dalje

New York Knicksi su na najdominantniji mogući način potvrdili prolazak u polufinale Istočne konferencije. U šestoj utakmici u Atlanti deklasirali su domaće Hawkse rezultatom 140-89 i zaključili seriju s ukupnih 4-2. Utakmica je bila riješena već nakon prvog poluvremena, koje su Knicksi dobili s nevjerojatnih 83-36. Ta prednost od 47 poena ujedno je i najveća prednost na poluvremenu u povijesti NBA doigravanja.

Gosti iz New Yorka su od samog početka nametnuli furiozan ritam, a predvodio ih je OG Anunoby koji je utakmicu završio s 29 koševa, od čega je čak 26 zabio u prvom poluvremenu. Svi starteri Knicksa bili su dvoznamenkasti, a Karl-Anthony Towns upisao je i triple-double s 12 koševa, 11 skokova i 10 asistencija. Koliko je utakmica bila jednostrana, govori i podatak da su Knicksi do 100. koša stigli već početkom treće četvrtine, dok su Hawksi u tom trenutku imali tek 40.

Frustracije domaćina kulminirale su krajem druge četvrtine kada su nakon manjeg sukoba isključeni Mitchell Robinson iz Knicksa i Dyson Daniels iz Hawksa. U redovima Atlante najefikasniji je bio Jalen Johnson s 21 košem. Knicksi sada čekaju pobjednika serije između Boston Celticsa i Philadelphia 76ersa.

Šok za Jokića: Oslabljeni Timberwolvesi izbacili Nuggetse

Najveće iznenađenje večeri, a možda i cijele prve runde doigravanja, priredili su Minnesota Timberwolvesi. Iako su igrali bez svoje najveće zvijezde Anthonyja Edwardsa i još trojice važnih igrača, uspjeli su na domaćem terenu svladati Denver Nuggetse 110-98 i tako s ukupnih 4-2 u seriji proći dalje.

Timberwolvesi, koji su u seriju ušli kao autsajderi, pokazali su nevjerojatan karakter. U odsustvu ozlijeđenih Edwardsa, Dontea DiVincenza i Aja Dosunmua, odgovornost su preuzeli Jaden McDaniels i Terrence Shannon Jr. McDaniels je odigrao utakmicu karijere i bio najbolji strijelac s 32 koša, dok je Shannon Jr. dodao 24.

S druge strane, momčadi iz Denvera nije pomogla ni sjajna partija Nikole Jokića. Trostruki MVP lige završio je utakmicu s 28 koševa, 9 skokova i 10 asistencija, no ostatak momčadi nije bio na potrebnoj razini. Jamal Murray je dodao samo 12 koševa. Minnesota će u drugom krugu igrati protiv San Antonio Spursa, a ovo je tek drugi put u posljednjih osam godina da Nuggetsi nisu uspjeli proći prvu rundu doigravanja.

Pred kraj utakmice je srpski centar opet bio u središtu obračuna na terenu. Minnesota je vodila 86-80 kada se bek Timberwolvesa Jaylen Clark predugo zadržao na bloku Nikole Jokića, a zatim lagano gurnuo u leđa trostrukog MVP-a. Jokić se okrenuo, krenuo prema Clarku i odgurnuo ga nego što se Clark poskliznuo unatrag i gotovo povukao Jokića sa sobom na pod. Tu je došlo do dodatnog naguravanja, ali nije bilo isključenja.

Philadelphia se ne predaje, drama se vraća u Boston

Serija između Boston Celticsa i Philadelphia 76ersa ipak će biti odlučena u sedmoj utakmici. 76ersi su na svom terenu iskoristili priliku za poravnanje, svladavši favorizirane Celticse 106-93 za izjednačenje serije na 3-3. Domaćini su vodili praktički od početka do kraja, a Celticsi niti u jednom trenutku nisu uspjeli pronaći pravi ritam.

Junak pobjede bio je Tyrese Maxey s 30 koševa, a sjajnu podršku imao je u Paulu Georgeu koji je dodao 23 koša, pogodivši pet ključnih trica. Joel Embiid, koji se i dalje oporavlja od nedavne operacije, doprinio je s 19 koševa, 10 skokova i osam asistencija.

Boston je odigrao jednu od lošijih napadačkih utakmica u seriji. Njihove najveće zvijezde, Jayson Tatum i Jaylen Brown, zajedno su postigli tek 35 koševa. Tatum je nakratko napustio igru u trećoj četvrtini zbog problema s listom, no nakon utakmice i on i trener Joe Mazzulla umanjili su ozbiljnost ozljede.

‌- Samo se istegnuo, dobio je tretman. To je bilo to - kratko je poručio Mazzulla.

Odlučujuća, sedma utakmica igra se u subotu u Bostonu, a pobjednik će u polufinalu Istoka na New York Knickse.

*uz korištenje AI-a