Jokić je odigrao utakmicu za pamćenje, Bogdanović briljirao

Pomalo u sjeni svjetske bronce i fantastičnog dočeka u Zagrebu, maestralni Bojan Bogdanović nastavio je dominirati NBA parketima. Nakon glasina o potencijalnoj razmjeni u Lakerse, Babo je još malo dodao gasa, kao da želi pokazati GM-u Robu Pelinki kakvu klasu može dobiti.

Detroit Pistonsi izgubili su od Brooklyn Netsa 124-121, a najbolji hrvatski košarkaš je za 30 minuta igre zabio 26 koševa uz skok i četiri asistencije. Šut je imao sedam od 16, a nije baš ni trica bila savršena. Pucao ju je tri od osam. No, imao je zato čak devet od devet iz slobodnih bacanja.

Foto: Rick Osentoski/REUTERS

Ipak, ni to nije bilo dovoljno za pobjedu Pistonsa koji su izgubili 24 put u sezoni. No, barem raduje sjajna Bojanova forma. U posljednje četiri utakmice zabio je 20 ili više koševa, a prije tjedan dana brojao je do 38 baš protiv Lakersa. Zabijao je 24 Charlotteu i 22 Sacramentu. No, Detroit je svaku izgubio.

Babinu sjajnu partiju zasjenio je čudesni dvojac iz Netsa. Kevin Durant zabio je 43 koša, dok je Kyrie Irving zabio 38. Bogdanović je jedinu pratnju imao u Iveyju koji je brojao do 19, a prvi sljedeći zabio je tek 12.

Foto: Rick Osentoski/REUTERS

Priča večeri je spektakularni Nikola Jokić koji je odigrao utakmicu života. Došao je do triple-doublea i to kakvog. Za 39 minuta igre zabio je 40 koševa, uhvatio čak 27 skokova i podijelio deset asistencija. Utakmica za pamćenje koja je donijela pobjedu Denveru protiv Charlottea (119-115).

Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Nismo ni sumnjali, NBA statističari su iz naftalina izvukli rekord. Srpski košarkaš postao je prvi igrač s 40 ili više koševa, 25 ili više skokova te deset ili više asistencija na jednoj utakmici nakon 1968. godine i Wilta Chamberlaina. Njemu je to za rukom pošlo četiri puta.

Los Angeles Lakersi su pobijedili Washington 119-117 na krilima LeBron Jamesa koji je zabio 33 koša, skupio sedam skokova i podijelio devet asistencija. Wizardse je predvodio Bradley Beal s 29 poena.

Nakon tri uzastopna poraza, prvaci Golden State Warriorsi konačno su slavili protiv Toronto Raptorsa (126-110). U izostanku Stepha Curryja, najbolji je bio sjajni Jordan Poole s 43 koša, Raptorse je predvodio Siakam s 27 poena.

