Jokić opet imao triple-double, a Harden sjajan u debiju za Cavse

James Harden, koji je u utorak zamijenjen iz Los Angeles Clippersa, imao je spor ofenzivni početak, ali se vratio u formu i pomogao u seriji od 18-5 koja je okončala utakmicu. Harden je završio s 23 poena, dok je Donovan Mitchell postigao najviše poena na utakmici, 35, a dvojac je udružio snage i ubacio 8 od 8 slobodnih bacanja u posljednje dvije minute.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Novoosnovani All-Star duo postigao je ukupno 11 od 11 slobodnih bacanja, a Cleveland je završio s 29 od 32 slobodna bacanja. Jarrett Allen je postigao 29 koševa i uhvatio 10 skokova za svoj treći double-double u isto toliko utakmica. Sacramento je imao sjajne trice, pogodivši 16 od 37 trica iz daljine, dok su Cavaliersi imali 11 od 35 trica. Rookie Nique Clifford je pogodio 5 od 9 trica na putu do 30 poena, što je njegov osobni rekord, a Russell Westbrook je postigao 21 poen.

Foto: Dennis Lee

Tari Eason postigao je 26 poena, a Alperen Sengun zabilježio je triple-double i tako pomogao Houstonu da u gostima pobijedi prvaka Oklahoma City. Sengun je završio utakmicu sa 17 poena, 12 skokova i 11 asistencija, Jabari Smith Jr. dodao je 22 poena, a Kevin Durant 20. Cason Wallace predvodio je Oklahoma City, igrajući bez Shaija Gilgeous-Alexandera drugu utakmicu zaredom, s 23 poena.

Foto: Alonzo Adams

Stephon Castle postigao je 40 poena, što je njegov osobni rekord, uz 12 skokova i 12 asistencija, dok je domaćin San Antonio pobijedio Dallas u teksaškom obračunu.Spursi su pobijedili i u Dallasu u četvrtak 135-123, i imaju četiri uzastopne pobjede. Mavericksi su, u međuvremenu, započeli šestodnevno gostovanje s najgorim sedmim uzastopnim porazom sezone i izgubili su prve tri utakmice protiv San Antonija ove godine. Devin ​Vassell dodao je 17 koševa za Spurse, dok je Victor Wembanyama imao 16 koševa i 11 skokova. Klay Thompson predvodio je Dallas s 19 koševa, a Brandon Williams dodao je 18.

Foto: Daniel Dunn

Paolo Banchero skupio je 23 koša, osam asistencija i sedam skokova te je predvodio domaćina Orlanda u pobjedi nad Utahom u debiju Jarrena Jacksona Jr. za Jazz. Lauri Markkanen iz Jazza postigao je 27 poena, a Jackson je dodao 22 u svom debiju za svoju novu momčad nakon što je došao u utorak u razmjeni osam igrača s Memphis Grizzliesima. Utah je izgubio 18 od posljednjih 22 utakmice.

Jamal Murray skupio je 28 poena i 11 asistencija prije nego što je zadobio ozljedu noge u posljednjim minutama, Tim Hardaway Jr. dodao je 23, a Nikola Jokić postigao je svoj drugi uzastopni triple-double i tako podigao Denver do pobjede nad domaćinom Chicagom.Nuggetsi su otvorili četvrtu četvrtinu serijom 12-0 i nadmašili Bullse 39-16 u posljednjih 12 minuta. Jokić je završio s 22 poena, 17 asistencija i 14 skokova te prestigao Oscara Robertsona za drugi najbolji rezultat svih vremena s njegovim 182. triple-doubleom u karijeri.Sedam igrača Chicaga završilo je s dvoznamenkastim brojem poena.

LeBron James postigao je 20 poena uz 10 asistencija, a Rui Hachimura dodao je 18 poena dok je Los Angeles prevladao izostanak Luke Dončića (ozljeda tetive koljena) i pobijedio gostujući Golden State, koji je igrao bez Stephena Curryja (koljeno).Austin Reaves postigao je 16 poena uz osam asistencija, Marcus Smart imao je 15 poena, dok su Lakersi pobijedili treću uzastopnu utakmicu. Moses Moody postigao je 25 koševa, a Gui Santos dodao je 15 za Warriorse, koji su treću utakmicu zaredom ostali bez Curryja. Kristaps Porzingis, koji je doveden na kraju roka za razmjenu igrača, bio je izvan terena zbog ozljede Ahilove tetive.