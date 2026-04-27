Nikola Jokić i Julius Randle novčano su kažnjeni zbog nedavnog obračuna na terenu. Incident je izazvao Jaden McDaniels kršenjem nepisanog pravila
Jokić saznao kaznu za nedavni obračun. Evo koliko mora platiti
Nikola Jokić, glavna zvijezda Denver Nuggetsa, kažnjen je s 50.000 dolara (oko 46.500 eura), dok je Julius Randle iz Minnesota Timberwolvesa dobio kaznu od 35.000 dolara (oko 32.500 eura) zbog sudjelovanja u sukobu na kraju četvrte utakmice doigravanja. NBA liga objavila je odluku u nedjelju, potvrdivši da nijedan igrač nije suspendiran te da će obojica biti dostupni za ključnu petu utakmicu u Denveru.
Nepisano pravilo izazvalo kaos na terenu
Do incidenta je došlo pri rezultatu 112-96 za Minnesotu, samo sekundu prije kraja utakmice. Igrač Timberwolvesa Jaden McDaniels odlučio je položiti loptu u koš umjesto da pusti da vrijeme istekne, što je potez koji se u NBA krugovima smatra kršenjem nepisanog pravila i provokacijom. Jokić je na to burno reagirao, pretrčavši cijeli teren kako bi se suočio s McDanielsom. Ubrzo je nastalo naguravanje u koje su se uključili igrači obje momčadi.
Prema službenom priopćenju lige, Jokić je "inicirao incident suprotstavljanjem i guranjem McDanielsa", dok je Randle "eskalirao situaciju nasilnim uključivanjem u gužvu i guranjem Brucea Browna". Obojica su isključena s utakmice, a nakon dvoboja nisu pokazali žaljenje.
- Zabio je koš nakon što su svi stali s igrom, kratko je objasnio Jokić svoj potez.
McDaniels je također ostao pri svome.
- Vrijeme je još teklo, pa sam išao zabiti koš - rekao je.
Minnesota vodi 3-1, ali teške ozljede mogle bi preokrenuti seriju
Timberwolvesi sada vode 3-1 u seriji i imaju priliku izbaciti aktualne prvake. No, pobjeda u četvrtoj utakmici stigla je uz visoku cijenu. Bek Donte DiVincenzo pretrpio je puknuće Ahilove tetive i za njega je sezona završena, dok je prva zvijezda momčadi, Anthony Edwards, ozlijedio koljeno te je njegov status za nastavak serije neizvjestan.
Denver će se tako pokušati vratiti iz zaostatka 3-1, što im je posljednji put uspjelo u doigravanju 2020. godine. Tada su postali prva momčad u povijesti koja je u istoj sezoni dvaput nadoknadila takav deficit. Četvrta utakmica ostala je zapamćena i po nevjerojatnoj partiji Ayorja Dosunmua, koji je s klupe ubacio 43 koša za Minnesotu.
*uz korištenje AI-ja.
