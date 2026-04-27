Jokić saznao kaznu za nedavni obračun. Evo koliko mora platiti

Nikola Jokić, glavna zvijezda Denver Nuggetsa, kažnjen je s 50.000 dolara (oko 46.500 eura), dok je Julius Randle iz Minnesota Timberwolvesa dobio kaznu od 35.000 dolara (oko 32.500 eura) zbog sudjelovanja u sukobu na kraju četvrte utakmice doigravanja. NBA liga objavila je odluku u nedjelju, potvrdivši da nijedan igrač nije suspendiran te da će obojica biti dostupni za ključnu petu utakmicu u Denveru.

Pokretanje videa... 01:35 Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Nepisano pravilo izazvalo kaos na terenu

Do incidenta je došlo pri rezultatu 112-96 za Minnesotu, samo sekundu prije kraja utakmice. Igrač Timberwolvesa Jaden McDaniels odlučio je položiti loptu u koš umjesto da pusti da vrijeme istekne, što je potez koji se u NBA krugovima smatra kršenjem nepisanog pravila i provokacijom. Jokić je na to burno reagirao, pretrčavši cijeli teren kako bi se suočio s McDanielsom. Ubrzo je nastalo naguravanje u koje su se uključili igrači obje momčadi.

Foto: Matt Blewett

Prema službenom priopćenju lige, Jokić je "inicirao incident suprotstavljanjem i guranjem McDanielsa", dok je Randle "eskalirao situaciju nasilnim uključivanjem u gužvu i guranjem Brucea Browna". Obojica su isključena s utakmice, a nakon dvoboja nisu pokazali žaljenje.

​- Zabio je koš nakon što su svi stali s igrom, kratko je objasnio Jokić svoj potez.

McDaniels je također ostao pri svome.

​- Vrijeme je još teklo, pa sam išao zabiti koš - rekao je.

Minnesota vodi 3-1, ali teške ozljede mogle bi preokrenuti seriju

Timberwolvesi sada vode 3-1 u seriji i imaju priliku izbaciti aktualne prvake. No, pobjeda u četvrtoj utakmici stigla je uz visoku cijenu. Bek Donte DiVincenzo pretrpio je puknuće Ahilove tetive i za njega je sezona završena, dok je prva zvijezda momčadi, Anthony Edwards, ozlijedio koljeno te je njegov status za nastavak serije neizvjestan.

Foto: Matt Blewett

Denver će se tako pokušati vratiti iz zaostatka 3-1, što im je posljednji put uspjelo u doigravanju 2020. godine. Tada su postali prva momčad u povijesti koja je u istoj sezoni dvaput nadoknadila takav deficit. Četvrta utakmica ostala je zapamćena i po nevjerojatnoj partiji Ayorja Dosunmua, koji je s klupe ubacio 43 koša za Minnesotu.

*uz korištenje AI-ja.