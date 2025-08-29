Jokić vodio Srbiju do još jedne pobjede, Finci razbili Britance

Košarkaši Srbije i Finske ostvarili su druge pobjede na ovogodišnjem Eurobasketu u susretima 2. kola natjecanja po skupinama, najveći favorit za zlato Srbija je u Rigi u skupini A svladala Portugal sa 80-69, dok je Finska na svom terenu u Tampereu bila uvjerljiva protiv Velike Britanije sa 109-79 u skupini B.

Srbija je protiv Portugala odigrala utakmicu u laganijem ritmu, ali je svejedno čitavo vrijeme držala sve pod kontrolom. Nikola Jokić je zabio 23 koša uz 10 skokova, dok je Nikola Jović dodao 18 poena za Srbiju, dok se kod Portugala istaknuo Diogo Brito sa 22 ubačaja.

Foto: Ints Kalnins

Srbija je na vrhu ljestvice s omjerom pobjeda i poraza 2-0 kao i Turska, dok je Portugal pao na 1-1 kakav ima i domaćin Latvija. Na omjeru 0-2 su Češka i Estonija.

Sjajnu je utakmicu za Finsku odigrao Lauri Markkanen koji se zaustavio na 43 koša, od čega je 29 zabio u prvom poluvremenu kada je domaćin gradio prednost. Luke Nelson je sa 12 pogodaka bio najefikasniji kod slabašnih Britanaca.

Foto: Heikki Saukkomaa

Košarkaši Litve svladali su reprezentaciju Crne Gore s uvjerljivih 94-67 u utakmici 2. kola skupine B Europskog prvenstva, odigranoj u petak u finskom Tampereu. Rokas Jokubaitis je bio najbolji igrač utakmice s 21 košem i 12 asistencija. Jonas Valančiunas je za pobjednike postigao 19 poena. U drugom uvjerljivom porazu na ovom Eurobasketu Crnogorce je predvodio Nikola Vučević s 20 koševa i 10 skokova, dok je Đorđije Jovanović ubacio 13 poena.

Nakon dva kola u skupini B po dvije pobjede imaju Finska, Litva i Njemačka, dok su Švedska, Crna Gora i Velika Britanija na dva poraza.