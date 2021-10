Hrvatska vaterpolska reprezentacija nakon Olimpijskih igara u Tokiju kreće u novi olimpijski ciklus bez prepoznatljivih lica. Nakon Sandra Sukna (31), Xavija Garcíje (37) i Paula Obradovića (35), od kapice "barakuda" oprostili su se Andro Bušlje (35), Luka Lončar (34) i - Maro Joković (34).

- Prošlo je 15, 16 godina u reprezentaciji, došao sam u neke godine kad osjećam da tijelo više ne može pratiti taj ritam i zahtjeve igranja za reprezentaciju, stopostotni angažman. Nakon dugog razmišljanja sam prelomio i s izbornikom prelomio da jednostavno ne bih ulazio u novi olimpijski ciklus ako nisam siguran da ću ga izgurati do kraja. Vidio sam da je sad bolje prekinuti nego se povlačiti i ulaziti u nešto što sam svjestan da ne mogu dati - objasnio je Joković za Dubrovačku televiziju.

Kako je reagirao izbornik Ivica Tucak?

- Ne mogu reći da je to očekivao, mislim da se i on malo iznenadio mojom odlukom. Ali shvaća situaciju, prihvatio je to kao nešto sasvim normalno, jedan životni ciklus igrača i reprezentacije. Sad se ulazi u novi ciklus za Pariz gdje će se u relativno malo vremena morati oformiti jedan totalno novi sustav igre, gdje ulaze mladi igrači koji će morati zamijeniti nas. Ali ja sam opet optimističan po pitanju svega toga. Sustav je tu već godinama prisutan, svi ti momci imali su dodira s nama i cijelom atmosferom i igrom. Ne vidim tu problema što se tiče njihove prilagodbe i aklimatizacije. To će biti opet sve na visokom nivou - kaže Dubrovčanin.

S Hrvatskom je osvojio sve što se osvojiti moglo. Mediteranske igre, Svjetsku ligu, Europsko prvenstvo, dvaput Svjetsko prvenstvo, ali najdraži mu je uspjeh ipak olimpijsko zlato iz Londona.

- To je glupo i naglašavati. To je vrhunac ostvarenja bilo kojeg sportaša. Ja sam imao priliku, čast i zadovoljstvo osjetiti kako je biti olimpijski pobjednik. To je bez premca najbolja stvar koja mi se u karijeri mogla dogoditi.

Iako se oprašta od reprezentacije, ostat će u Jugu i igrati vaterpolo dok god ga tijelo bude slušalo. O kraju karijere još ne razmišlja.

- To se nikad ne zna. Bitno mi je da klubu dam maksimalni doprinos. S obzirom na to da je dosta mlada momčad u odnosu na prijašnje godine, ovo će biti jako zanimljiva sezona za sve nas. Gajimo neki novi stil igre, nadam se da će se svidjeti publici i sucima, biti neugodan za protivnike. Dokle god me tijelo služi, imam što pokazati i dati. Trudit ću se da to bude na maksimumu - zaključio je Maro, jedna od najboljih ljevica "barakuda" svih vremena.