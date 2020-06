Jordan rastura i u ribolovu, ulovio sabljarku od 200 kg

<p>Sve što najbolji košarkaš, a za mnoge i najbolji sportaš svih vremena <strong>Michael Jordan</strong> (57) napravi - ulazi u mit. Ludilo je počelo sredinom '80-ih i ne staje.</p><p>Sad ispada da je čovjek vrhunski i u ribolovu. Na turniru u Morehead Cityju (u rodnoj Sjevernoj Karolini) zajedno sa svojom posadom ulovio je sabljarku od 200,6 kg.</p><p>Lovio je sa svog broda 'Catch 23' (u bojama Tar Heelsa s kojima je osvojio NCAA naslov), nije mu prvi put da je u Morehead Cityju, ali direktorica natjecanja <strong>Crystal Hesmer</strong> bila je, blago rečeno, oduševljena:</p><p>- Sama činjenica da tu sa nama diše isti zrak u našem gradu je dovoljno oduševljavajuća, a još kad se vratio s takvim ulovom... Cijeli grad je tu zbog njega i svima su osmijesi na licima.</p><p>- Nismo ulovili najveću ribu. Danas. Sutra idemo po pobjedu - komentirao je Jordan u svom klasičnom stilu 'Pobjeda ili ništa'.</p><p>- Odrastao sam 150 km odavde, u Wilmingtonu. Dugo je prošlo od zadnje posjete Morehead Cityju i stvarno uživam sa starim prijateljima. Zadnje vrijeme češće idem u ribolov, ali... Peto mjesto. To me ne čini sretnim - rekao je The G.O.A.T.</p><p>Jordan je nedavno, nakon ubojstva <strong>Georga Floyda</strong>, donirao 100 milijuna dolara za borbu protiv rasizmom potaknutog policijskog i bilo kakvog drugog nasilja.</p><p>- Moramo udružiti snage sa zajednicom, vladom i građanskim vođama kako bismo zajedno dugoročno djelovali. Moramo preuzeti odgovornost. Vidim i osjećam svačiju bol, bijes i frustraciju. Uz one sam koji prokazuju ukorijenjeni rasizam i nasilje nad obojenim ljudima u ovoj zemlji. Dosta nam je toga! - izjavio je veliki <strong>Michael Jeffrey Jordan</strong>.</p>