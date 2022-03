Borac koji se boji Boga, netko tko voli svoju obitelj i borbe. To je nešto što sam odabrao i što radim od djetinjstva, borim se, započeo je za 24sata jedan od najpoznatijih svjetskih MMA boraca Jorge 'Gamebred' Masvidal (37, 35-15) kojeg ovog vikenda čeka meč na 'UFC 272' priredbi.

I to ne bilo kakav meč, već onaj protiv bivšeg najboljeg prijatelja i timskog kolege Colbyja Covingtona (34, 16-3) koji je napustio American Top Team i 'zaratio' s Jorgeom.

- I više nego spreman sam. Spreman sam polomiti mu facu. Znam ga dugo i mislim da je g*vno. Moj trener vodio ga je od amatera do borbe za privremenu titulu u UFC-u, a nije mu platio. Dogovorili su se da će imati pet posto od svake borbe, ali to se nije dogodilo. Govorio mu je kako nema novaca, onda su se dogovorili da će mu platiti kad će se boriti za titulu. I do toga je došlo pa mu nije platio, a od tada smo na ratnoj nozi - rekao je i poručio mu:

- Polomit ću ti facu. Kad se probudiš u bolnici i tamo neće nikog biti jer ne mare o tebi, bit će teško. Ali, probudit ćeš se u bolnici

Pripremao se u matičnoj dvorani American Top Teama na Floridi, a nakon dva poraza protiv prvaka u velter kategoriji Kamarua Usmana (34, 20-1), misli da se može vratiti u novi napad na titulu pobjedom protiv Covingtona.

A Jorge je poznat kao ulični borac i prije kaveza UFC-a te od tamo nosi nadimak.

- 'Gamebred' dolazi od termina fighting dogs (eng. borbeni psi). Game znači da si spreman nositi se s boli i umorom, odnosno koliko ih dobro možeš ignorirati, a bred, kako da vam objasnim, imate hrvatsku majku i oca i vi ste onda - Hrvat.

Viralan je postao pobjedom najbržim nokautom u povijesti UFC-a kad je za pet sekundi nokautirao Bena Askrena (37, 19-2) letećim koljenom.

- Proučavao sam ga, a znao sam u čemu sam dobar i skauti su rekli da sporo počinjem. Znao sam da i on sporo počinjem pa sam trebao nešto da ga brzo nokautiram. Iznenađen? Nisam bio iznenađen takvom pobjedom. Prije nego sam se vratio u kavez uzeo sam godinu za sebe, bio sam četiri mjeseca u reality showu u džungli i jedno mi se vraćalo stalno u glavu, a to je da se želim boriti. Isplanirao sam što želim raditi, vratio se u kavez i pobjeđivao

- Moja prva borba bila je protiv Tima Meansa, nitko se nije htio boriti protiv njega, ali ja sam morao. Nije bio rangiran pa mi pobjeda nije ništa značila, a poraz bi bila najgora stvar ikad. Proučavao sam ga, bio je dobar u stojci, odlučio sam ga srušiti i završiti na podu

- Najbolji meč će biti onaj sljedeći.

- Stipe je j**ena zvijezda. Skroman je čovjek, primjer savršenog borca, dolazi se boriti. Ne mora pomagati nikome, a on je vatrogasac i sve to radi, pomaže ludima pa dođe u kavez i nokautira Cormiera. On je jedan od najboljih primjera, kad je izgubio od Ngannoua drugi put dao je sve od sebe, bio je srčan. Ima onih koji puno pričaju, a on dođe i bori se

- Odrastao sam gledajući ga. Veliki sam fan još od K1 pa Pridea i UFC-a.

Nakon karijere borca namjerava ostati u MMA-u bilo u ulozi promotora ili nečeg drugog, vidjet će. No, trener ne bi volio biti kao što ne bi volio da djeca krenu njegovim putem, ali za one koje su krenuli ima savjet.

- Sve je u glavi, koncentrirajte se. Sad je teže zbog mnogih distrakcija, ja nisam razmišljao ni o čemu drugom nego o borbi kad sam kretao. Morate 'živjeti' u dvorani, ići spavati kad treba, ako vas prijatelj nazove da je na nekom partiju, da ima neke cure - ne mogu, moram rano na trening. Kad dođete na neku razinu moći ćete to raditi, ali prvo treba doći do te razine.

A 'street Jesus' je veoma popularan i među hrvatskim MMA fanovima kojima je za kraj poručio.

- To je odlično! Bog vas blagoslovio. Znam da ste kroz povijest prošli kroz dosta ratova i imali dosta problema, a sad imate odlične borce. Hvala vam još jednom na podršci, a 5. ožujka - završio je i pokazao kako će dekapitirati Covingtona.