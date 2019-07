Još 2017. postao hit YouTubea driblajući Verrattija i Di Mariju

U Maksimiru su riješili potragu za lijevom bekom, novi igrač Dinama postat će 29-godišnji Francois Moubandje. Cijeloga ljeta švicarski nogometaš bio je "prvi pick" Dinamove struke, no u cijelu priču ubrzo su se uključili klubovi poput Seville, Atletico Madrida, Getafea ili Levantea kojima on ipak nije bio prvi izbor. I zbog toga se sve toliko odužilo.

Jacques Francois Moubandje rođen je 21. lipnja 1990. u Kamerunu (Douala), ali je s osam godine s obitelji preselio u Švicarsku. Još u Kamerunu nogomet je navikao igrati - bosonog, a onda mu je stariji brat poklonio prve kopačke. Prve ozbiljnije nogometne korake napravio je u Perly-Certouxu, pa preko Saint-Jeana i Servettea kao 16-godišnjak stigao u Meyrin. Tri godine kasnije, točnije u siječnju 2010., vratio se u Servette i potpisao prvi profesionalni ugovor u karijeri.

Servette su sezonu 2011/12. završile na četvrtoj poziciji, a Moubandje je bio jedan od najboljih igrača momčadi. I te je sezone po prvi put nastupio za švicarsku reprezentaciju do 21 godine za koju je u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo do 21 godine 2013. skupio tri nastupa. No, samo jednom je odigrao svih 90 minuta, protiv Hrvatske u Koprivnici kada je u 90. minuti asistirao Drmiću za pobjedu (2-1) Švicarske. A tada je zaigrao i protiv Marija Šituma, uskoro i novog suigrača.

Foto: Mike Egerton/Press Association/PIXSELL

Francois Moubandje preselio je u rujnu 2013. godine u Toulouse, Francuzi su Servetteu iskeširali milijun eura. U sezoni 2013/14. mučio se s ozljedama, no onda godinu dana kasnije oduševio u francuskoj ligi i stigao do reprezentacije. U Toulouseu je proteklih godina igrao uz nekoliko renomiranih igrača poput Zebine, Auriera ili Ben Yeddera, a svojedobno je svlačionicu dijelio i s bivšim igračem Dinama Tongom Doumbijom.

Francuske medije posebno je zaintrigirao 2017. godine kada se na utakmici protiv PSG-a sjajnim lažnjacima riješio Angela Di Marije i Marca Verrattija, taj je prodor švicarskog nogometaša postao hit na YouTubeu.

Proteklih godina privukao je interes West Hama i Wolverhamptona, ovoga ljeta za njim su poludjeli Španjolci, a Moubandje će završiti u Dinamu gdje će ga dočekati i reprezentativni suigrač Mario Gavranović. Dinamo će se tako pojačati drugim igračem, u Maksimir je prije toga stigao Ivo Pinto, a oba beka redove hrvatskog prvaka pojačali su bez odštete.

Francois Moubandje bi prema CV-u trebao biti veliko pojačanje za lijevi bok Dinama, iza njega je 147 službenih nastupa u dresu Toulousea gdje već pet sezona nastupa u kontinuitetu. Bio je član reprezentacije na Europskom prvenstvu 2016. i Svjetskom prvenstvu 2018. godine, a za Švicarsku je skupio 21 nastup.