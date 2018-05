Još dvije godine će igrati, a onda preuzima repku Katara...

Legendarni veznjak Xavi Hernandez 2015. godine je otišao iz Barcelone i karijeru nastavio u katarskom Al Saddu. Njegovim stopama krenuo je i bivši suigrač Andres Iniesta (34), koji je nedavno objavio kako napušta redove katalonskog diva i seli u japanski Vissel Kobe.

Iako je Xavi već u 39. godini života, izgleda da ne planira prestati igrati nogomet. S Al Saddom produžio je ugovor na još dvije godine.

- Sretan sam što ću biti dio ove obitelji još dvije godine. Svi smo jedna obitelj i veoma sam zadovoljan što ostajem u Al Saddu.

A good news for Al Sadd fans as Barcelona legend Xavi Hernandez has signed a two-year contract extension with the #Qatar giants which will see him continue to play for ‘The Wolves’ until the end of the 2019-2020 season, it was announced yesterdayhttps://t.co/E19RUQ6HDJ pic.twitter.com/oh0nPnHXf9