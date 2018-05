Službeno: Iniesta u Japanu, Rakuten sponzorirao transfer!

Andres Iniesta je proteklog vikenda odigrao svoju posljednju utakmicu u dresu Barcelone, a sada je već potpisao za novi klub, japanski Vissel Kobe.

Iako se kao Iniestina nova destinacija uglavnom spominjala Kina, to se ipak nije dogodilo i Don Andres je otišao put Japana. Iniesta je s tamošnjim klubom potpisao ugovor na dvije godine, a cijeli transfer sponzorirala je tvrtka Rakuten. Prema prvim informacijama Iniesta će u Japanu zarađivati 25 milijuna eura po sezoni.

Rakuten je glavni sponzor Barcelone, a prvi čovjek te firme Mikitani Hiroshi je ujedno i vlasnik japanskog kluba.

Osim što će biti igrač, Iniesta će također imati dužnost da radi s omladinskim pogonom kluba kako bi se poboljšala kvaliteta mladih igrača koji će proizaći iz Vissel Kobea.

- Puno klubova me željelo te sam imao mogućnost izbora, ali ponuda Vissel Kobea je ta koja mi je bila najprivlačnija. Projekt ovog kluba mi se jako sviđa i jedva čekam početi, no najprije moram na Svjetsko prvenstvo, a onda povratak u Japan. U Japanu mi se sviđa sve, posebno ljudi, ali najvažnije je da se prilagodim njihovoj kulturi - izjavio je Iniesta.

