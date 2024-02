Još jedan povratak 'vatrenog'? Dinamo je krenuo po Lovrena!

Dinamo je zainteresiran za povratak Dejana Lovrena (34) u Maksimir, doznaju 24sata! Nakon dogovora s Markom Rogom, "modri" žele vratiti još jednog bivšeg reprezentativca do kraja prijelaznog roka u četvrtak u ponoć.

Kako doznajemo, sve je još u početnoj fazi i daleko od dogovora. U Maksimiru ne znaju bi li ga Lyon pustio, ali pokušavaju nešto u tom smjeru. Naime, Sergej Jakirović ima dosta problema u stoperskoj liniji i dolazak Lovrena, makar i kratkoročno, osnažio bi obranu uoči završnice sezone.

Ozlijeđeni su Boško Šutalo i Dino Perić, još je neizvjestan datum njihova povratka na teren, a umirovljeni reprezentativac u zadnje vrijeme ne igra standardno u postavi slavnog francuskog kluba koji se nakon groznog ulaska u sezonu podigao iz zone ispadanja. Lovren je bio standardan do drugog dijela sezone, a od zadnje četiri odigrao je tek jednu, u porazu od Rennesa 3-2 još 26. siječnja.

Lovren je u Lyon stigao prije 13 mjeseci, ima ugovor do ljeta 2025. i to bi mogao predstavljati problem pri dogovoru. No, pokaže li igrač želju za povratkom kući, nije nemoguće da se vrati u klub u kojem je ponikao, odigrao 57 utakmica i napustio ga 2010., kad ga je Lyon kupio za devet milijuna eura.

Koju plaću ima Lovren u Lyonu?

Prema neslužbenim podacima, Lovren u Lyonu zarađuje 4,8 milijuna eura godišnje bruto, bez bonusa.

Ionako zanimljiv troboj za naslov Lovrenovim povratkom dobio bi još jedan jaki začin. Ovu su se zimu u HNL vratili Ivan Perišić i Nikola Kalinić, u Dinamo Marko Rog, a u Rijeku Mirko Marić.