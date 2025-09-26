Još jedan slavni Raketin suigrač iz Barcelone odlazi u mirovinu

Legendarni španjolski veznjak i jedan od najinteligentnijih nogometaša svoje generacije, Sergio Busquets, objavio je da će na kraju tekuće MLS sezone zaključiti svoju veličanstvenu igračku karijeru. U dobi od 37 godina, ključni čovjek zlatne ere Barcelone i španjolske reprezentacije oprostit će se od profesionalnog nogometa u dresu Inter Miamija, okružen svojim dugogodišnjim prijateljima i suigračima Lionelom Messijem, Luisom Suárezom i Jordijem Albom.

Nakon tjedana spekulacija, koje je čak i trener Inter Miamija Javier Mascherano pokušavao utišati, Busquets je u četvrtak navečer putem emotivne video objave na Instagramu potvrdio ono čega su se nogometni zaljubljenici pribojavali. Snimka, koja sadrži isječke nekih od najsvjetlijih trenutaka njegove karijere, popraćena je dirljivom porukom.

- Osjećam da je došlo vrijeme da se oprostim od karijere profesionalnog nogometaša. Bilo je to gotovo 20 godina uživanja u ovoj nevjerojatnoj priči o kojoj sam oduvijek sanjao. Nogomet mi je pružio jedinstvena iskustva na predivnim mjestima s najboljim suigračima kao suputnicima - rekao je Španjolac.

U svojoj poruci zahvalio je svima koji su bili dio njegovog puta:

- Hvala Barceloni, mom klubu za cijeli život. Tamo sam ispunio dječačke snove. Hvala španjolskoj reprezentaciji, bila mi je čast predstavljati je toliko puta. Hvala Inter Miamiju što mi je omogućio da budem dio novog tima koji raste. Hvala svim suigračima i osoblju. Najbolje što nosim sa sobom ste svi vi. I hvala mojoj obitelji koja me pratila i pomogla mi da ostvarim svoje snove. Povlačim se sretan, ponosan, ispunjen i, iznad svega, zahvalan.

Foto: nph / Alterphotos

Busquetsova karijera sinonim je za uspjeh i nogometnu inteligenciju. Smatran jednim od najboljih defenzivnih veznih igrača svih vremena, bio je tihi motor koji je pokretao jednu od najvećih momčadi u povijesti. Kada je Pep Guardiola 2008. godine preuzeo Barcelonu, upravo je u mladom Busquetsu vidio nasljednika svoje uloge iz Cruyffove ere. Povjerio mu je ključeve veznog reda, a ostalo je povijest.

Vijest o odlasku legende odjeknula je nogometnim svijetom, a među prvima se oglasio njegov dugogodišnji prijatelj i suigrač, Lionel Messi.

- Kakva čast dijeliti toliko toga s tobom, na terenu i izvan njega. Toliko lijepih trenutaka smo proveli zajedno... Želim tebi i tvojoj obitelji sve najbolje u novoj etapi, Busi. Puno te volim - napisao je Messi u emotivnoj objavi na društvenim mrežama, potvrđujući neraskidivu vezu koja ih je spajala kroz karijere.

Svojom izvanrednom vizijom, preciznim dodavanjima i urođenim osjećajem za pozicioniranje, Busquets je postao dirigent Barçine "tiki-taka" filozofije. Za katalonski klub odigrao je 722 utakmice, što ga svrstava na treće mjesto vječne ljestvice, te osvojio nevjerojatna 32 trofeja, uključujući devet naslova prvaka La Lige, sedam Kupova kralja i tri Lige prvaka. Njegov odlazak iz Barcelone 2023. godine ostavio je prazninu koju klub i danas pokušava popuniti.

Foto: Andreas Gebert/DPA

Bio je ljepilo koje je povezivalo nove talente poput Pedrija i Gavija sa starijom gardom te je služio kao produžena ruka trenera na terenu. Njegov doprinos nadilazio je statistiku; on je bio kustos nogometnog identiteta Barcelone.

Jednako neizbrisiv trag ostavio je i u dresu španjolske reprezentacije, za koju je upisao 143 nastupa. Bio je neizostavan član "zlatne generacije" koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2010. i Europsko prvenstvo 2012. godine, dominirajući svjetskim nogometom stilom igre čiji je on bio temelj.

Foto: S.Lau/DPA

Nakon što se 2022. oprostio od reprezentacije, odlučio se za novu avanturu u SAD-u, pridruživši se Inter Miamiju. Tamo je, ponovno ujedinjen s Messijem, Albom i Suárezom, odmah pokazao svoju klasu. Iako u poznim igračkim godinama, vodio je momčad s najviše odigranih minuta (2.361) i bio ključan u osvajanju Leagues Cupa 2023. i MLS Supporters' Shielda 2024. godine. Njegov ugovor, vrijedan oko 8,2 milijuna eura godišnje, činio ga je drugim najplaćenijim igračem momčadi, odmah iza Messija.

Pred Busquetsom i Inter Miamijem ostalo je još pet utakmica regularne sezone i doigravanje. Oproštaj od nogometa bit će ujedno i posljednji lov na trofej, onaj prvaka MLS-a, čime bi zaokružio jednu od najtrofejnijih karijera u povijesti ovog sporta. Odlaskom Sergija Busquetsa zatvara se jedno veliko poglavlje modernog nogometa.